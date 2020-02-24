محمد فضل: حزين للغاية من بيان الأهلي ضدي.. وأنا سبب العقوبات ضد مرتضى

عبر محمد فضل عضو اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة المصري عن حزنه الشديد من بيان الأهلي ضده لأنه "ليس صحيحا على الإطلاق".

أصدر النادي الأهلي بيانًا مطولا، كشف فيه عن رفضه الكامل للعقوبات التي وقعها عليه الاتحاد المصري لكرة القدم، وعن خطواته التصعيدية.

وجاء في بيان الأهلي ذكر اسم محمد فضل والسبب " قناة أبو ظبي الرياضية الحاصلة على حقوق نقل المباراة، أفادت رسميا أنها لم تقدم للاتحاد المصري لكرة القدم ولا لأي مسؤول". (طالع التفاصيل)

وقال محمد فضل: "حزين للغاية من بيان الأهلي ضدي".

وأضاف في تصريحاته عبر أون سبورت "أقسم بالله، ورحمة ابني، كل ما كُتب ليس صحيحا على الإطلاق".

وأوضح "تحدثت مع محمود الخطيب –رئيس الأهلي- وأخبرته بأننا تسلمنا فيديوهات المباراة من أبو ظبي، وربما أساء رئيس الأهلي فهم تصريحاته وأعتقد أنني أقصد قناة أبو ظبي. نحن تسلمنا الفيديوهات من مجلس أبو ظبي".

وأجاب فضل على سؤال (هل بالفعل كنت السبب في توقيع العقوبة ضد مرتضى منصور؟) قائلا: "نعم هذا صحيح".

وفسر "رئيس الزمالك تحدث عني بشكل غير مقبول على الإطلاق، وخرج عن النص ضدي وضد اللجنة الخماسية".

وأردف "وكذلك خرج عن النص ضد فاطمة سامورا –سكرتير فيفا داخل كاف- وضد جياني إنفانتينو –رئيس الفيفا-".

وكشف "الاتحاد الدولي استفسر مني سابقا عن التصريحات المسيئة من مرتضى ضد رئيس الاتحاد وفاطمة سامورا. أكتب بشكل دوري تقاريري للفيفا لأننا لجنة مُعينة من الاتحاد الدولي".

واستكمل "مرتضى منصور رجل قانون ويجب أن يكون أكثر من يحترم القانون".

وأصدرت لجنة القيم والانضباط في اتحاد الكرة المصري عقوباتها ضد الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري. (تعرف على كل القرارات من هنا)

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