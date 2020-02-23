ماذا تقول لائحة الانضباط في عدم استكمال الزمالك للدوري

أعلن الزمالك نيته عدم استكمال مباريات الدوري المصري الممتاز، وتكشف لائحة الانضباط والأخلاق المنشورة على موقع الاتحاد المصري لكرة القدم العقوبات التي من المحتمل توقيعها على النادي الأبيض.

وأصدر الزمالك بيانا رسميا أعلن من خلاله عدم استكمال مباريات الدوري في حالة استمرار اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة قبل مواجهة الأهلي غدا الاثنين. (طالع التفاصيل)

وتشير المادة "21" من اللائحة وعنوانها مخالفات وعقوبات الأندية إلى حق اللجنة توقيع عقوبة واحدة أو أكثر من ضمن 14 عقوبة محتملة في حال تخلف النادي عن إحدى المباريات أو الامتناع عن المشاركة فيها أو الانسحاب منها قبل بدئها لأي سبب من الأسباب.

أو الامتناع عن المشاركة أو الانسحاب من إحدى أو كل المسابقات أو التلويح بذلك.

وأوضحت اللائحة إلى أن اللجنة من حقها توقيع عقوبة أو أكثر من:

تحذير

التوبيخ

غرامة مالية بحد أدنى 50 ألف جنيه

خسارة المباريات

اللعب على ملعب محايد

منع اللعب في ملعب معين

الحرمان من القيد

الخصم من النقاط

هبوط فريق النادي إلى القسم الأدنى

الاستبعاد من المشاركة في إحدى المسابقات لفترة زمنية تحددها اللجنة

إلغاء نتيجة المباراة لفرق النادي في مسابقة أو أكثر

منع فريق أو فرق النادي من المشاركة في إحدى أو كل المسابقات

الحرمان من الجائزة

سحب اللقب

ومنحت اللائحة لجنة الانضباط الحرية في توقيع العقوبة المناسبة دون التقيد بالتسلسل الوارد لهذه العقوبات.

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