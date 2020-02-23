الأهلي لـ في الجول: سنخوض القمة بشكل طبيعي.. وتلك خطواتنا ضد العقوبات

كشف شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الأهلي، خوض فريق الكرة في النادي لقاء الزمالك بشكل طبيعي.

وقال شريف فؤاد: "لقاء القمة أمام الزمالك ليس له أي علاقة ببيان الأهلي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "سنخوض القمة بشكل طبيعي والفريق في معسكر بالفعل استعدادا للمباراة".

وتابع "سنسير بترتيب قانوني في خطواتنا ضد عقوبات لجنة الانضباط".

وأوضح "سنبدأ في الإجراءات القانونية كما تقول اللوائح والقوانين الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم".

الأهلي أشار في بيانه إلى " رفض كل العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط"، ورغم ذلك غابت العناصر الموقوفة عن قائمة الأهلي بالفعل أمام الزمالك، فلماذا؟

فسر المتحدث الرسمي باسم إدارة الأهلي "بخصوص كهربا فأنه تعرض للطرد وبتالي غيابه منطقي، أما البقية فربما يكون للمدرب وجهة نظر فنية في ذلك".

وأتم "الخطوات التي سنتخذها هي الخطوات القانونية واللائحية وبالترتيب الصحيح".

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وأصدرت لجنة القيم والانضباط في اتحاد الكرة المصري عقوباتها ضد الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري. (تعرف على كل القرارات من هنا)

وجاءت عقوبات لجنة الانضباط، بخصوص الأهلي على النحو التالي:

** إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" حتى نهاية الموسم وتغريمه 100 ألف جنيه.

** إيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجايي مباراتين وتغريمهما 50 ألف جنيه لكل لاعب.

** تغريم الأهلي 100 ألف جنيه.

وخسر الأهلي لقب السوبر المصري أمام الزمالك بركلات الترجيح 4-3 في الإمارات. (طالع التفاصيل)

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