ميدو: قرارات اتحاد الكرة صائبة.. أرفع القبعة احتراما لـ الجنايني

يرى أحمد حسام "ميدو" نجم الكرة المصرية السابق إن القرارات التي اتخذتها اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة المصري، "صائبة بالكامل".

وكتب ميدو: "أرى إن قرارات اتحاد الكرة كلها صائبة وهي بداية الإصلاح بأن القانون يطبق على الجميع، الكبير قبل الصغير".

وأضاف عبر حسابه الشخصي على (تويتر) "يجب أن تدعم الدولة قرارات اتحاد الكرة. ما يحدث الآن فرصة ذهبية للإصلاح".

وتابع "أرفع القبعة احتراما لـ عمرو الجنايني على شجاعتهم في اتخاذ القرارات والمواجهة".

ارى ان قرارات اتحاد الكرة كلها صائبة وهي بداية الإصلاح بأن القانون يطبق على الجميع الكبير قبل الصغير..يجب ان تدعم الدولة قرارات اتحاد الكرة فما يحدث الان فرصة ذهبية للإصلاح..ارفع القبعة احترامًا لعمرو الجنايني على شجاعتهم في اتخاذ القرارات والمواجهة.. — Mido (@midoahm) February 23, 2020

وأصدرت لجنة القيم والانضباط في اتحاد الكرة المصري عقوباتها ضد الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري. (تعرف على كل القرارات من هنا)

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