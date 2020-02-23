ميدو: قرارات اتحاد الكرة صائبة.. أرفع القبعة احتراما لـ الجنايني

الأحد، 23 فبراير 2020 - 23:18

كتب : FilGoal

عمرو الجنايني

يرى أحمد حسام "ميدو" نجم الكرة المصرية السابق إن القرارات التي اتخذتها اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة المصري، "صائبة بالكامل".

وكتب ميدو: "أرى إن قرارات اتحاد الكرة كلها صائبة وهي بداية الإصلاح بأن القانون يطبق على الجميع، الكبير قبل الصغير".

وأضاف عبر حسابه الشخصي على (تويتر) "يجب أن تدعم الدولة قرارات اتحاد الكرة. ما يحدث الآن فرصة ذهبية للإصلاح".

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وتابع "أرفع القبعة احتراما لـ عمرو الجنايني على شجاعتهم في اتخاذ القرارات والمواجهة".

وأصدرت لجنة القيم والانضباط في اتحاد الكرة المصري عقوباتها ضد الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري. (تعرف على كل القرارات من هنا)

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