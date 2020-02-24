مواعيد مباريات اليوم الإثنين 24-2-2020 والقنوات الناقلة.. قمة الأهلي والزمالك

الإثنين، 24 فبراير 2020 - 00:36

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك

الإثنين الكروي سيكون مثيرا على غير العادة.

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الأهلي يواجه الزمالك في السابعة والنصف مساءً في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة.

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الزمالك يعترض حتى اللحظة على إقامة المباراة، بينما يشدد اتحاد الكرة على إقامتها في موعدها.

موعد القمة هو السابعة والنصف مساءً على أون سبورت وتايم سبورتس.

وفي العاشرة مساءً من المنتظر ظهور محمد صلاح مع ليفربول ضد وست هام على بي إن سبورتس 2.

وفي الدوري الألماني، إينتراخت فرانكفورت يواجه يونيون برلين في التاسعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 5.

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