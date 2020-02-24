مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: النادي يقرر تقديم تظلم ضد قرارات الانضباط.. ولدينا خطوات أخرى

الإثنين، 24 فبراير 2020 - 12:16

كتب : أحمد الخولي

محمود الخطيب - سيد عبد الحفيظ - ريني فايلر (الصور من صفحة الأهلي الرسمية على فيسبوك)

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن استقرار القرار داخل الأحمر على التظلم ضد عقوبات لجنة الانضباط.

المصدر كشف لـFilGoal.com أيضا عن سير الخطوات القانونية التي سيقوم بها مجلس إدارة النادي، ضد القرارات التي صدرت بحق محمود عبد المنعم "كهربا"، وجونيور أجايي وياسر إبراهيم، عقب مباراة السوبر المصري.

وقال المصدر: "مجلس إدارة النادي استقر على قرارات لجنة الانضباط قبل انتهاء المدة القانونية للتظلمات".

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وأردف "سنقدم التظلم للجنة الانضباط، بحسب درجات التقاضي المعمول بها، وبعدها لو لم نحصل على حقوقنا سنتجه للجنة الاستئناف في اتحاد الكرة".

وأكمل "وإذا لم نحصل على حقوقنا أيضا، سنتوجه مباشرة للمحكمة الرياضية الدولية".

وأتم المصدر "هناك إجحاف في العقوبات التي تعرض لها لاعبونا".

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وأصدرت لجنة القيم والانضباط في اتحاد الكرة المصري عقوباتها ضد الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري. (تعرف على كل القرارات من هنا)

وجاءت عقوبات لجنة الانضباط، بخصوص الأهلي على النحو التالي:

** إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" حتى نهاية الموسم وتغريمه 100 ألف جنيه.

** إيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجايي مباراتين وتغريمهما 50 ألف جنيه لكل لاعب.

** تغريم الأهلي 100 ألف جنيه.

وخسر الأهلي لقب السوبر المصري أمام الزمالك بركلات الترجيح 4-3 في الإمارات. (طالع التفاصيل)

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