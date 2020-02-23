سولشاير: جرينوود يفعل أهم شيء في كرة القدم.. تسجيل الأهداف

أشاد أولي جونار سولشاير المدير الفني لـ مانشستر يونايتد، بلاعبه الشاب ماسون جرينوود.

مانشستر يونايتد تجاوز ضيفه واتفورد بثلاثة أهداف دون رد في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي، مباراة اختتم جرينوود أهدافها بتسديدة رائعة.

وصرّح سولشاير بعد اللقاء لـ هيئة الإذاعة البريطانية: "ما يهم في كرة القدم هو تسجيل الأهداف، وجرينوود يفعل ذلك، ويخلق الفرص لزملائه ولنفسه".

وتحوّل سولشاير للحديث عن مجريات اللقاء: "بدأنا الشوط الأول بإهدائهم فرصة أو فرصتين كبيرتين، ولوك شاو قام بإنقاذ رائع في أول فرصة، كان ممتازا اليوم، وتدريجيا خلقنا فرصا أكثر ووجدنا المساحات أكثر"

كما أشاد بـ برونو صاحب الهدف الأول"أنا متحمس للغاية بشأن فيرنانديس، إنه أسرع مما يبدو، وهو إضافة قوية، يريد دائما أن يتحكم في نسق المباراة، بالطبع لم نعتد على طريقته بعد، وهو لم يعتد على طريقتنا، لكننا نحاول تسريع عملية التأقلم لأن مباريات مهمة تنتظرنا".

برونو فيرنانديس، وأنتوني مارسيال، وماسون جرينوود سجلوا أهداف يونايتد.

ليرفع الشياطين الحمر رصيدهم إلى 41 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمّد رصيد واتفورد عند 24 نقطة في المركز 19 –قبل الأخير-.

يونايتد تجاوز توتنام هوتسبير، وشيفيلد يونايتد على جدول الترتيب، ليتمركز خلف تشيلسي بـ3 نقاط.

الفوز هو الأكبر لـ يونايتد على نظيره واتفورد منذ الانتصار 4-0 في يناير 2007.

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