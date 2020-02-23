خبر في الجول – كارتيرون يفاضل بين عدة أسماء لإراحتها أمام الأهلي

الأحد، 23 فبراير 2020 - 15:59

كتب : FilGoal

احتفالات الزمالك بالفوز بالسوبر المصري

لا يضع باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك ما يقال عن احتمالية تأجيل القمة أمام الأهلي في حسبانه، ويستعد للقاء الغد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن باتريس كارتيرون يفاضل بين عدة أسماء لإراحتها أمام الأهلي لحصولهم على فترة راحة، من بينهم محمود علاء، وأشرف بنشرقي، وطارق حامد.

المدرب الفرنسي يفكر أيضا في مشاركة أحمد عيد كظهير أيمن أمام الأهلي وإراحة حازم إمام بسبب معاناته من كدمة قوية.

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الحالة الفنية في رأي كارتيرون، ربما تحسم مشاركة كابونجو كاسونجو المهاجم الكونغولي للفريق أيضا على حساب مصطفى محمد.

من جهة أخرى، سيكون كارتيرون مجبرا على إشراك محمد عبد الشافي أمام الأهلي في ظل غياب عبد الله جمعة للإيقاف.

كارتيرون أبلغ اللاعبين بضرورة التركيز في القمة المقبلة وغلق صفحة الاحتفالات، وألا يضعوا في الحسبان احتمالية تأجيل اللقاء.

الأهلي يلاقي الزمالك مساء غد الإثنين، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري.

كان الزمالك قد توج بطلا لكأس السوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح قبل أيام في الإمارات.

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