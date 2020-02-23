بنتيجة كربونية.. يونايتد وولفرهامبتون يعمقان جراح واتفورد ونورويتش

فاز مانشستر يونايتد على ضيفه واتفورد بثلاثة أهداف دون رد، في ملعب أولد ترافورد، بالجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

برونو فيرنانديس، وأنتوني مارسيال، وماسون جرينوود سجلوا أهداف يونايتد.

ليرفع الشياطين الحمر رصيدهم إلى 41 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمّد رصيد واتفورد عند 24 نقطة في المركز 19 –قبل الأخير-.

يونايتد تجاوز توتنام هوتسبير، وشيفيلد يونايتد على جدول الترتيب، ليتمركز خلف تشيلسي بـ3 نقاط.

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الفوز هو الأكبر لـ يونايتد على نظيره واتفورد منذ الانتصار 4-0 في يناير 2007.

جمهور أولد ترافورد انتظر حتى الدقيقة 40 ليشهد الهدف الأول الذي سجله البرتغالي برونو فيرنانديس من ركلة جزاء تحصل عليها بنفس من عرقلة بن فوستر حارس مرمى واتفورد.

في الشوط الثاني اهتزت شباك مانشستر يونايتد بالدقيقة 53 بواسطة قائد واتفورد تروي ديني، لكن تقنية الفيديو تدخلت سريعا وألغت الهدف بسبب لمسة يد على كريج داوسن.

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إلغاء الهدف شكّل نقطة تحوّل في المواجهة، خصوصا عندما أضاف مارسيال هدف يونايتد الثاني في الدقيقة 58 بطريقة ماكرة بعد أن تلاعب بالدفاع والحارس.

فيما اختتم ماسون جرينوود الأهداف في الدقيقة 75 بتسديدة يسارية رائعة سكنت المقص العلوي لـ واتفورد.

واتفورد حاول الرد، فسدد الإسباني جيرارد ديولوفو بالدقيقة 77، لكن تسديدته ارتدت من العارضة.

النيجيري أوديون إيجالو شارك في الدقيقة 80 بدلا من مارسيال، ليواجه فريقه الأسبق.

وكاد إيجالو أن يهز شباك رفاق الأمس بالدقيقة 83 بعد مراوغته فوستر، لكن كرته اصطدمت بالقائم.





































وفي مباراة أخرى، اكتسح ولفرهامبتون واندررز ضيفه نورويتش سيتي بثلاثية دون رد على ملعب مولينو.

البرتغالي ديوجو جوتا سجل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 19، و30.

قبل أن يختتم راؤول خيمينز الأهداف في الدقيقة 50.

ليرفع ولفرهامتون رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثامن، ويتجمّد رصيد نورويتش عند 18 نقطة في المركز 20 –الأخير-.

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