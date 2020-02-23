وفاة عمرو فهمي السكرتير العام السابق لـ كاف

الأحد، 23 فبراير 2020 - 16:10

كتب : فادي أشرف

عمرو فهمي

غيب الموت عمرو مصطفى فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وتوفي فهمي عن عمر يناهز 36 عاما.

وتولى فهمي عددا من المناصب، منها السكرتير العام لـ كاف، حيث التحق بالعمل في الكاف كمساعد مدير إدارة البطولات الدولية بين 2007 و2010، قبل أن يصبح مديرا للإدارة في العام ذاته وحتى 2015.

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كما عمل فهمي كمساعد منسق عام لبطولة كأس العالم للشباب في تركيا 2013، ومديرا عاما لبطولات أمم إفريقيا للمحليين من 2011 إلى 2014، ومديرا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2013 و2015 – وكان له دورا في إنجاح الأخيرة بعد نقلها من المغرب لغينيا الاستوائية في اللحظات الأخيرة.

كما كان فهمي مساعدا للمنسق العام في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وبعدها أصبح مديرا للعمليات في شركة لا جارديير الفرنسية في إفريقيا من أغسطس 2016.

ويتوجه فريق عمل FilGoal.com بالعزاء لأسرة الفقيد داعين المولى أن يلهمهم الصبر والسلوان.

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