رسميا - اتحاد الكرة يعلن حيثيات قرارات الانضباط ضد كل المعاقبين في السوبر

أعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي حيثيات قرارات لجنة الانضباط، ضد كل اللاعبين والمسؤولين الذين صدرت بشأنهم عقوبات عقب مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك.

وقال البيان الصادر عن اتحاد الكرة: "تابع الاتحاد المصري لكرة القدم ما تداولته معظم وسائل الإعلام المقروء والمرئي من تعليقات علي العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط بخصوص أحداث مباراة السوبر المصري التي جمعت فريقي الأهلي والزمالك بمدينة أبو ظبي الإماراتية يوم 20 فبراير الحالي ، فلزم اتحاد الكرة المصري إيضاح ما يلي".

وأوضح "بعد اجتماع استثنائي مطول للجنة، حيث قامت بدراسة متأنية لكل التقارير والمذكرات والمواد الفيلمية التي قدمت لها رسميا ، وقد اطلعت اللجنة في هذا الصدد على تقارير كل من :حكم المباراة ، مراقب المسابقات ، ومنسق عام المباراة، كما اطلعت اللجنة على الأسطوانة المدمجة التي قدمها المدير التنفيذي للاتحاد والواردة رسميا من هيئة أبوظبي للإعلام القائمة بمهمة النقل التلفزيوني للمباراة، بالإضافة إلى (فلاش ميموري) قدمها المنسق العام للمباراة وتتضمن مواد فيلمية التقطتها أيضا كاميرات الجهة الناقلة للمباراة ولم تقم ببثها على الهواء لمشاهدي التلفزيون،كما جاءت قرارات اللجنة بناء على ثبوت إدانة كل من شملتهم القرارات على النحو التالي".

محمود عبد المنعم "كهربا"

بحسب اتحاد الكرة "توجه متعمدا نحو اللاعب عبد الله جمعة وتعدى عليه بالضرب مما أدى إلى حدوث الاشتباكات وكان هو المتسبب الرئيسي في أحداث المباراة التي أظهرت الرياضة المصرية بشكل يخالف السلوك الرياضي القويم و الروح الرياضية وقيامه بدفع يد الحكم بعد قرار طرده متعمدا الاستمرار في سوء السلوك".

وأضاف "الاندفاع نحو لاعبي الزمالك أثناء احتفالهم والتعدي عليهم بالضرب".

أحمد زاهر إداري الزمالك

وقال اتحاد الكرة عن زاهر " قيامه بدفع وليد سليمان لاعب الأهلي أرضا أثناء قيام الأخير بفض الاشتباكات ومنع اللاعب كهربا من الاستمرار في اعتداءاته، واشتباكه مع لاعبي الأهلي والتعدي بالضرب على كهربا ووليد سليمان وحسين الشحات وأحمد الشيخ لاعبي الأهلي مما سبب مزيدا من الاحتقان، كما سبق معاقبته في واقعة مماثلة في ذات الموسم الرياضي".

إمام عاشور

"قيامه بركل وليد سليمان لاعب الأهلي بالقدم بشكل مهين بعد سقوطه أرضا أثناء محاولته فض الاشتباكات بين لاعبي الفريقين".

محمود عبد الرازق "شيكابالا"

"قام بأفعال وسلوك رياضي مشين وتصرف غير لائق يسئ لجماهير النادي المنافس ردا على سباب وهتافات جماهير النادي الأهلي له أثناء احتفاله بفوز فريقه".

عبد الله جمعة

" توجه مسرعا عقب إحراز هدف الفوز متعمداً إلى جماهير الأهلي للاحتفال مما أثارها".

ياسر إبراهيم وجونيور أجايي

"حاولا إثارة جماهير الزمالك بتصرفات وإشارات تخالف الروح الرياضية".

أشرف بنشرقي

"قام الحكم بإنذاره عن فعل صدر منه أثناء المباراة ولم يثبت صدور أفعال منه بعد المباراة".

الناديان

"كان يتعين على مسئولي الناديين السيطرة على اللاعبين ومنعهم من إثارة الجماهير لمنع حدوث كل هذه التجاوزات".

مرتضى منصور

"قامت اللجنة بفحص الشكوى المقدمة من محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ضد مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك لأدلائه بتصريحات تلفزيونيه عقب المباراة تسئ لمجلس إدارة الاتحاد يوم 20فبراير الحالي في إحدى البرامج المذاع علي قناة نادي الزمالك والذي ارفق بشكواه أسطوانة مدمجة ( CD ) لهذه المداخلة شاهدته اللجنة، حيث سبق معاقبته في واقعه مماثلة بذات الموسم الرياضي الحالي.

اقرأ - في الجول يكشف - مصير التظلمات المنتظرة من الأهلي والزمالك على عقوبات الانضباط

وأصدرت لجنة الانضباط والقيم في اتحاد الكرة المصري عقوباتها ضد الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري، التي جاءت كالتالي..

الزمالك

** إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

** إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

** إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

** تغريم الزمالك 100 ألف جنيه.

** منع مرتضى منصور من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وتغريمه 200 ألف جنيه.

** إيقاف أحمد زاهر إدارة الزمالك حتى نهاية الموسم وتغريمه 100 ألف جنيه.

الأهلي

** إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" حتى نهاية الموسم وتغريمه 100 ألف جنيه.

** إيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجايي مباراتين وتغريمهما 50 ألف جنيه لكل لاعب.

** تغريم الأهلي 100 ألف جنيه.

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