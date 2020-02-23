قائمة الأهلي – غياب رمضان صبحي أمام الزمالك

استمر غياب رمضان صبحي جناح الأهلي عن قائمة فريقه، وهذه المرة أمام الزمالك في الدوري المصري.

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك يوم الإثنين المقبل في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة في الدوري المصري.

السويسري ريني فايلر المدير الفني لـ الأهلي استقر على ضم 19 لاعبا في قائمة فريقه، بلا رمضان صبحي.

ويغيب عن الأهلي الثلاثي الموقوف محمود عبد المنعم "كهربا" وياسر إبراهيم وجونيور أجايي.

ويظهر وليد سليمان وحسام عاشور وأحمد الشيخ في قائمة الأهلي، إلى جانب الوافد السنغالي الجديد أليو بادجي.

وفيما يلي قائمة الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي – علي لطفي.

الدفاع: محمود متولي – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول – أحمد فتحي – محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – أحمد الشيخ – حسام عاشور – جيرالدو – وليد سليمان – حسين الشحات.

الهجوم: مروان محسن – أليو بادجي.

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