قائمة الأهلي – غياب رمضان صبحي أمام الزمالك

الأحد، 23 فبراير 2020 - 17:39

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

رمضان صبحي - وادي دجلة - الأهلي

استمر غياب رمضان صبحي جناح الأهلي عن قائمة فريقه، وهذه المرة أمام الزمالك في الدوري المصري.

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك يوم الإثنين المقبل في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة في الدوري المصري.

السويسري ريني فايلر المدير الفني لـ الأهلي استقر على ضم 19 لاعبا في قائمة فريقه، بلا رمضان صبحي.

أخبار متعلقة
الأهلي يُنعي وفاة عمرو فهمي في آخر اختبار قبل مواجهة الأهلي.. صن داونز يفوز وباكاماني يسجل خبر في الجول – كارتيرون يفاضل بين عدة أسماء لإراحتها أمام الأهلي فتح الله: إذا تعرض الأهلي لهزة أخرى سيتأثر مشواره في الدوري

ويغيب عن الأهلي الثلاثي الموقوف محمود عبد المنعم "كهربا" وياسر إبراهيم وجونيور أجايي.

ويظهر وليد سليمان وحسام عاشور وأحمد الشيخ في قائمة الأهلي، إلى جانب الوافد السنغالي الجديد أليو بادجي.

وفيما يلي قائمة الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي – علي لطفي.

الدفاع: محمود متولي – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول – أحمد فتحي – محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – أحمد الشيخ – حسام عاشور – جيرالدو – وليد سليمان – حسين الشحات.

الهجوم: مروان محسن – أليو بادجي.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي في القمة من هنا

اقرأ أيضا

ريال مدريد يعلن تشخيص إصابة هازارد

في الجول يكشف – حيثيات عقوبات الانضباط

مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: العقوبات "مخففة"

من يحق لهم التظلم من عقوبات لجنة الانضباط؟

في الجول يكشف - مصير التظلمات المنتظرة من الأهلي والزمالك

الأهلي الزمالك في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
اتحاد الكرة يكشف في بيان رسمي مصدر المواد الفيلمية التي اعتمد عليها في عقوبات السوبر 7 دقيقة | الدوري المصري
فيرنر: قد أتأقلم جيدا في ليفربول 19 دقيقة | أوروبا
سولشاير: جرينوود يفعل أهم شيء في كرة القدم.. تسجيل الأهداف 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كارباخال ساخرا: الحكام لا يعرفون متى يحتسبون خطأ بسبب لمسة يد 29 دقيقة | أوروبا
جواو ماريو: إنتر عاملوني بحقارة 49 دقيقة | أوروبا
تقرير: بسبب وباء كورونا.. فحص لاعبي برشلونة بمجرد وصولهم نابولي 56 دقيقة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم.. وعقوبات على رباعي الأهلي والزمالك 2 في الجول يكشف - 6 لاعبين مهددين بالعقاب بعد أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك 3 من يحق لهم التظلم من عقوبات لجنة الانضباط؟ رباعي لا يمكنه الاستئناف 4 رسائل نارية من مرتضى منصور.. ضد كهربا والجنايني وعبد الحفيظ
قد ينال إعجابك