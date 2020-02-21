ميدو يتحدث عن عقوبات الأهلي والزمالك ويصرح: الجنايني يقود ثورة في الكرة المصرية

زعم أحمد حسام "ميدو" نجم الكرة المصرية السابق بإيقاف "على الأقل" 3 لاعبين من الأهلي والزمالك، على خلفية ما دار في لقاء السوبر المصري.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على (تويتر): "سيتم إيقاف على الأقل 3 لاعبين من كل فريق، إضافة إلى إيقاف بعض المسؤولين من كلا الفريقين".

وأضاف "عمرو الجنايني يقود ثورة في الكرة المصرية، يسطر التاريخ بأن لأول مرة اتحاد الكرة أقوى من أي شخص أو جهة في منظومة كرة القدم، والمباراة –قمة الدوري- ستلعب في ميعادها".

وتابع "هكذا يجب أن تدار الأمور. يجب أن يكون هناك نظام يسير على الجميع. عدالة تطبق على الجميع، الكبير قبل الصغير".

وأشار "أعلم تماما إن هناك توجه من الدولة بحماية قرارات اتحاد الكرة وتطبيق آلية تنفيذها".

ميدو عبر تويتر 🗣️ 💬الجنايني يقود ثورة في الكرة المصرية.. سيتم إيقاف 3 لاعبين من كل فريق بالإضافة لإيقاف بعض المسؤولين والقمة في موعدها pic.twitter.com/bnI5RVPkq0 — FilGoal (@FilGoal) February 21, 2020

ويرى ميدو "ما يحدث الآن هو بداية التغيير. يجب أن نحلم جميعا ونعمل على أن يكون لدينا كرة قدم حقيقية في مصر".

وخسر الأهلي لقب السوبر المصري أمام الزمالك بركلات الترجيح 4-3 في الإمارات. (طالع التفاصيل)

وكشف اتحاد الكرة في وقت سابق عن بحث لجنة الانضباط ما جرى خلال المباراة و" التصريحات المسيئة من بعض المسؤولين ضد الاتحاد بعد الاطلاع على تقريري مراقب ومنسق المباراة، وستواجه ذلك بما يتناسب من قرارات تحفظ هيبة الكرة المصرية التي كانت محط أنظار العالم العربي في مهرجان رياضي كبير". (طالع التفاصيل)

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