اتحاد الكرة: سنتخذ قرارات تحفظ هيبة الكرة المصرية بعد أحداث السوبر

شدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الخميس أنه بصدد اتخاذ قرارات قوية بعد أحداث مسيئة جرت بعد انتهاء مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والتي حسمها الأخير بركلات الترجيح في أبو ظبي.

وقال الاتحاد في بيان رسمي إن "لجنة الانضباط ستبحث جيدا أحداث المباراة والتصريحات المسيئة من بعض المسؤولين ضد الاتحاد بعد الاطلاع على تقريري مراقب ومنسق المباراة، وستواجه ذلك بما يتناسب من قرارات تحفظ هيبة الكرة المصرية التي كانت محط أنظار العالم العربي في مهرجان رياضي كبير".

ونشب شجار بين لاعبي الفريقين مباشرة بعد المباراة التي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل صفر-صفر قبل أن يتألق محمد أبو جبل حارس الزمالك في ركلات الترجيح.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه.

وشكر الاتحاد المصري دولة الإمارات التي استضافت المواجهة الهامة بين العملاقين.

video:1





















طالع أيضا

اتحاد الكرة: قمة الدوري في موعدها

موعد مرتقب في كأس مصر يوم الجمعة

ساسي: الشناوي ضحك لي بعد ركلة الترجيح

الشيشيني: استهدفنا ركلات الترجيح أمام الأهلي

شيكابالا: لماذا تحدث مشاكل مع تذاكر الزمالك دائما؟

متعب يهاجم عبد الله جمعة