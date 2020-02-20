أسبوع سوبر.. أبو جبل يتعملق ويحسم الكأس لـ الزمالك ضد الأهلي

حسم الزمالك لقب كأس السوبر المصري، بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3.

الزمالك حسم الفوز عن طريق بطله محمد أبو جبل الذي تصدى لركلتين من محمد هاني، وأليو بادجي، فيما لم يهدر للزمالك سوى أشرف بنشرقي أمام محمد الشناوي.

الزمالك حصد كأس السوبر للمرة الرابعة، والمرة الثانية على حساب الأهلي عموما، والمفارقة أن المرتين كانا على نفس الملعب والمرمى، بعد أن فعلها الزمالك من قبل في 2017.

الزمالك توج ببطولتين هذا الأسبوع، بعد أن أضاف السوبر المحلي للسوبر الإفريقي الذي حصده قبل أسبوع ضد الترجي التونسي في الدوحة.

وإلى تفاصيل المباراة..

الشوط الأول

بدأت المباراة حماسية بين الطرفين، مع سيطرة أكبر للأهلي الذي هدد مرمى الزمالك في الدقيقة الرابعة، بعدما ضغط جونيور أجايي على محمد عبد الشافي، واستطاع خطف الكرة لينفرد تماما ويسدد لكن محمد أبو جبل تألق أمام تسديدته.

الكرة ارتدت للأنجولي جيرالدو، لكنه سددها في الشباك الصغيرة رغم خلو المرمى من أبو جبل.

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وفي الدقيقة التاسعة، سدد عمرو السولية كرة قوية تصدى لها أبو جبل بثبات.

الدقيقة 10 شهدت أول ظهور هجومي للزمالك، بعدما ضغط مصطفى محمد على محمد هاني، وخطف الكرة وسدد بباطن القدم خارج المرمى.

بعد دقيقة واحدة، سدد مصطفى محمد مرة أخرى بعد "تحجيزة" ومراوغة رائعة لرامي ربيعة، لكن تسديدته كانت بعيدة عن المرمى.

الدقائق المثيرة استمرت، هجمة منظمة للأهلي وتبادل للكرة بين أجايي وحسين الشحات لكن المصري كان متسللا بعد تمريرة أجايي، ليمرر الشحات عرضية قابلها جيرالدو بتسديدة في المرمى لكن الهدف لم يحتسب، كما قرر الحكم النرويجي سفين أودفار موين اللجوء لتقنية حكم الفيديو لتأكيد قراره.

الكرة شهدت أول تطبيق لتقنية VAR في مباراة ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم.

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وفي الدقيقة 19، واصل جيرالدو إهدار الفرص بعد عرضية رائعة من الشحات إلا أن الأنجولي قابلها برأسية فوق المرمى.

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بعد 10 دقائق، هدد الأهلي مرمى أبو جبل مرة أخرى بتسديدة من باطن القدم من أليو ديانج ابتعدت عن المرمى بسنتيمترات قليلة.

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الدقيقة 32 شهدت تمريرة خاطئة من عبد الشافي وضعت أجايي في موقف خطير لكن النيجيري سددها بغرابة خارج مرمى أبو جبل المتقدم.

الدقيقة 35 شهدت تسديدة بيضاء من أحمد سيد "زيزو" من زاوية ضيقة لكن محمد الشناوي تصدى لها، بعد ثبات الأهلي في مواجهة ركنيتين للزمالك.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بلا تغييرات، حيث حاول الأهلي الضغط عن طريق علي معلول الذي مرر عرضية لعبها أجايي بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 56، وصل معلول لمنطقة لم يصل لها كثيرا في المباراة، لكنه مرر عرضية متوقعة لدفاع الزمالك.

بعدها بدقيقة، استلم أوباما الكرة داخل منطقة جزاء الأهلي في ظهور نادر لكن الشناوي كان أسبق للوصول للكرة.

مع وصولنا للدقيقة 60، بدأ تفوق الزمالك في الظهور، تسديدة قوية من فرجاني ساسي تصدى لها الشناوي.

وفي الدقيقة 64، سدد محمد هاني كرة قريبة من المرمى في زاوية أبو جبل الضيقة.

وأنقذ أبو جبل الزمالك من هدف بعد عرضية من محمد هاني لكن أبو جبل لمسها قبل رأس أجايي.

وشارك عبد الله جمعة بعد ذلك مكان أوباما، قبل أن يهدد الأهلي الأبيض بعرضية من جيرالدو لمسها أفشة بالرأس لكن جاءت خارج المرمى.

في نفس الدقيقة 72، شارك محمود عبد المنعم "كهربا" بدلا من الشحات، لتبدأ الحساسية بين الفريقين حيث تدخل طارق حامد عليه، قبل أن يقوم كهربا بالرد عليه ودفعه، لتندلع مشادة تسببت في إنذار لحامد، ولأجايي.

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وأجرى الأهلي تغييرا آخر بمشاركة أليو بادجي بدلا من أفشة، فيما شارك محمد أوناجم بدلا من زيزو.

وفي الدقيقة 84، شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلا من مصطفى محمد.

ووضع جيرالدو كهربا في مكان جيد قرب مرمى أبو جبل لكن لاعب الزمالك السابق سددها خارج المرمى.

وشارك محمود متولي بدلا من جيرالدو في الدقيقة 88، قبل اشتباك بسيط بين حازم إمام وكهربا.

وأهدر أجايي آخر فرصة للمباراة، قبل أن تنتقل المباراة لركلات الترجيح.

ركلات الترجيح

الأهلي: معلول (هدف) – السولية (هدف) – متولي (هدف) – هاني (أهدر) – بادجي (أهدر)

الزمالك: علاء (هدف) – ساسي (هدف) – بنشرقي (أهدر) – حامد (هدف) – جمعة (هدف)

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