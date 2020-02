عاشور: لا نقبل ما حدث لجمهور الأهلي.. سنرد داخل الملعب على كل من أساء لنا

View this post on Instagram

جمهور الاهلي سيظل هو الأعظم وهو درع الأمان ولا نقبل الإساءة ابداً في حقه أو في حق الأهلي ونعد الجميع بالرد علي كل من أساء داخل الملعب كما تعلمنا داخل النادي الأهلي