عاشور: لا نقبل ما حدث لجمهور الأهلي.. سنرد داخل الملعب على كل من أساء لنا

وعد حسام عاشور قائد النادي الأهلي، جماهير فريقه بـ"الرد داخل الملعب" على كل من أساء للنادي وجماهيره، على حد وصفه.

وكتب عاشور عبر حسابه الشخصي على (انستجرام): "جمهور الأهلي سيظل هو الأعظم وهو درع الأمان ولا نقبل الإساءة أبدا في حقه أو في حق الأهلي".

وأضاف "نعد الجميع بالرد على كل من أساء داخل الملعب، كما تعلمنا داخل النادي الأهلي".

ونشر عاشور في وقت سابق فيديو على حسابه الشخصي ليؤكد أنه حسابه الرسمي الوحيد على (انستجرام)، وذلك كأول منشور له في الحساب.

View this post on Instagram A post shared by HossamAshour 🔩 (@hossam_ashour.25) on Dec 31, 2019 at 2:23pm PST

وخسر الأهلي لقب السوبر المصري أمام الزمالك بركلات الترجيح 4-3 في الإمارات. (طالع التفاصيل)

وكشف اتحاد الكرة في وقت سابق عن بحث لجنة الانضباط ما جرى خلال المباراة و" التصريحات المسيئة من بعض المسؤولين ضد الاتحاد بعد الاطلاع على تقريري مراقب ومنسق المباراة، وستواجه ذلك بما يتناسب من قرارات تحفظ هيبة الكرة المصرية التي كانت محط أنظار العالم العربي في مهرجان رياضي كبير". (طالع التفاصيل)

video:1

اقرأ أيضا:

سبورة في الجول - خطأ فايلر يمنح الزمالك السوبر

برشلونة يعلن مدة غياب نجمه

شباب مصر يفرطون في تقدمهم أمام السعودية

هل كان ياسر إبراهيم نجم الأهلي في السوبر؟

هل تأخر استبدال أفشة في السوبر؟