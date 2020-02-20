اتحاد الكرة لـ في الجول: مباراتا الأهلي والزمالك في إفريقيا على استاد القاهرة

قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إنه تلقى موافقة رسمية من الجهات الأمنية لإقامة مباراتي الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح العطار قائلا: "الأمن أرسل اليوم الخميس، موافقة رسمية لاتحاد الكرة بإقامة مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا، في استاد القاهرة".

FilGoal.com كان قد علم في وقت سابق أنه كان هناك اجتماعا يوم الأربعاء بين السلطات الأمنية ومسؤولي الفريقين، وخلالها وافقت الجهات على إقامة المباراتين على استاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع.

ويلاقي الزمالك، نظيره الترجي في الـ28 من الشهر الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال قبل مواجهته في تونس يوم 6 من الشهر المقبل.

فيما يواجه الأهلي، ضيفه صن داونز في الـ29 من شهر فبراير الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل ملاقاته إيابا في جنوب إفريقيا يوم 7 من شهر مارس المقبل.

ويتواجد الأهلي والزمالك حاليا في أبو ظبي من أجل مواجهة السوبر المصري يوم الخميس على ملعب محمد بن زايد في السابعة مساء.

وبعد ذلك من المفترض أن يلاقي الزمالك نظيره الأهلي في الـ24 من شهر فبراير الجاري في القمة المؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري.

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