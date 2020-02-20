اتحاد الكرة لـ في الجول: مباراتا الأهلي والزمالك في إفريقيا على استاد القاهرة

الخميس، 20 فبراير 2020 - 16:22

كتب : وليد الحسيني

استاد القاهرة في 10 يونيو 2019

قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إنه تلقى موافقة رسمية من الجهات الأمنية لإقامة مباراتي الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح العطار قائلا: "الأمن أرسل اليوم الخميس، موافقة رسمية لاتحاد الكرة بإقامة مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا، في استاد القاهرة".

FilGoal.com كان قد علم في وقت سابق أنه كان هناك اجتماعا يوم الأربعاء بين السلطات الأمنية ومسؤولي الفريقين، وخلالها وافقت الجهات على إقامة المباراتين على استاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع.

أخبار متعلقة
أمير مرتضى: فوز الزمالك بالسوبر = إيقاف صحوة الأهلي الدرندلي يجيب: هل ينظم الأهلي ممرا شرفيا لـ الزمالك في السوبر تركي آل الشيخ: كفة الأهلي أرجح أمام الزمالك في السوبر

ويلاقي الزمالك، نظيره الترجي في الـ28 من الشهر الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال قبل مواجهته في تونس يوم 6 من الشهر المقبل.

فيما يواجه الأهلي، ضيفه صن داونز في الـ29 من شهر فبراير الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل ملاقاته إيابا في جنوب إفريقيا يوم 7 من شهر مارس المقبل.

ويتواجد الأهلي والزمالك حاليا في أبو ظبي من أجل مواجهة السوبر المصري يوم الخميس على ملعب محمد بن زايد في السابعة مساء.

وبعد ذلك من المفترض أن يلاقي الزمالك نظيره الأهلي في الـ24 من شهر فبراير الجاري في القمة المؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري.

طالع أيضا:

فيلم الزمهلاوية

هل يقف الأهلي في ممر شرفي للزمالك

مورينيو: كنا كالجنود دون طلقات

بعد عقوبة سيتي.. جوارديولا يكشف مستقبله

وزير الرياضة يتحدث عن مشاركة صلاح في الأولمبياد

الأهلي الزمالك في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مواعيد مباريات الجمعة 21-2-2020 والقنوات الناقلة.. مواجهة نارية في كأس مصر 3 دقيقة | مصر
الدوري الأوروبي - يونايتد يتعادل رغم أسيست منيوليه.. وإريكسن يقود إنتر لانتصار ثمين 26 دقيقة | أوروبا
ساسي: الشناوي ضحك لي بعد ركلة الترجيح.. معلول أفشى له سري 41 دقيقة | مصر
الشيشيني: خطتنا كانت الوصول إلى ركلات الترجيح.. لا نستطيع فتح مساحات أمام الأهلي ساعة | مصر
كاشفا عن كلماته للاعبي الزمالك قبل السوبر.. سعد محمد: أنا أسعد شخص في الدنيا ساعة | مصر
رسائل نارية من مرتضى منصور.. ضد كهربا والجنايني وعبد الحفيظ ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر 2 رود خولييت: صلاح "يخدع".. يفعل مثل ميسي تماما 3 كلوب: صلاح ليس مقدرا في أنفيلد؟ كيف؟ 4 المصري لـ في الجول: الكرة المصرية لن تتقدم أبدا لغياب العدل.. هل يحتاج الأهلي للحكام؟
قد ينال إعجابك