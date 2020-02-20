وزير الرياضة: نتعامل مع صلاح مثل ميسي ورونالدو.. ومشروع قومي لعودة الجماهير

سيتدخل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل حل أزمة انضمام محمد صلاح إلى المنتخب الأولمبي في طوكيو 2020.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وزير الشباب والرياضة تحدث أيضا عن ملف عودة الجماهير في الكرة المصرية، وكيفية إعادة الأهلي والزمالك للواجهة على المستوى التشجيعي محليا.

أشرف صبحي قال عن التعامل مع محمد صلاح عبر حواره في قناة "تن": "لم يصل أحدا في الكرة المصرية لما وصل له محمد صلاح وهو واحد من أفضل 3 لاعبين على مستوى العالم، ويعد حملة علاقات عامة متنقلة ولم يكتف بذلك ويعرف كيفية إدارة نفسه".

وتابع "نريد الحفاظ على محمد صلاح، واللاعب أصبح بمثابة شركة نظرا للعوامل الاقتصادية وعلينا أن نتعامل معه من هذا المنطلق مثلما تتعامل الأرجنتين مع ليونيل ميسي والبرتغال مع كريستيانو رونالدو".

وأضاف "لم يخطرنا الاتحاد المصري بعدم قبول ليفربول إمكانية مشاركة صلاح في الأولمبياد، وسأتدخل لحل المشكلة إن وجدت".

وتطرق أيضا أثناء حواره في برنامج البريمو عن ملف عودة الجماهير مواصلا: "منذ توليت المسؤولية طالبت بمشروع من اتحاد الكرة لعودة الجماهير، البداية كانت عن طريق 5 آلاف مشجع في المباراة ومن ثم بطولتي إفريقيا التي شهدت كثافة عالية".

وأردف "لدينا 6 ملاعب مؤهلة لاستضافة الجماهير، استاد القاهرة والسلام والدفاع الجوي والسويس والإسماعيلية وبرج العرب، وهذا ليس كافيا لعدد الأندية المشاركة في مسابقة الدوري".

وأكمل "هناك مشروع قومي آخر لتأهيل باقي الملاعب الأخرى عن طريق بوابات إلكترونية وكاميرات جديدة ونظام التذاكر ولن يحدث مشكلة عند تطبيقه ومن المفترض يتم تجهيزه للموسم المقبل، إذ يتم التنسيق بين اتحاد الكرة والجهات الأمنية لتتنسيق والوزارة بمثابة داعم لتقديم ملف عودة الجماهير".

وتابع "سيضاف ملعب جديد في 2021 أثناء استضافة مصر لبطولة العالم العسكرية".

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واستدرك قائلا: "الإمكانيات في مصر تسمح باستضافة أي حدث عالمي واستضفنا بطولتي أمم إفريقيا للكبار وتحت 23 عاما والاتحاد الإفريقي أشاد بقوة بتنظيم البطولتين".

وأكمل "استضافنا بطولات عالمية في الألعاب الأخرى خلال الفترة الماضية، وفي 2021 مصر ستستضيف كأس العالم لكرة اليد والتي تشهد زيادة المنتخبات إلى 32".

وواصل "أصبح لدينا خبرات ولدينا جيل من المتطوعين وكذلك الاستادات تأهلت بشكل جيد جدا".

وعن الأهلي والزمالك "القطبان قوة ناعمة يجب أن نُحسن إداراتها وتوجيهها".

وأضاف "بعد حقوق البث والاحتكار في السنوات الأخيرة انتقل التنافس الجماهيري بين الأهلي والزمالك على التشجيع إلى ريال مدريد وبرشلونة، فالأن يتم سؤال المشجع أيهما تفضل ريال مدريد أم برشلونة؟".

وأتم "نسعى لإعادة تطوير الفريقين وكذلك مستوى التنافسي للمسابقات وعودة شعبية الفريقين في مصر".

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