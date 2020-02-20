الدرندلي يجيب: هل ينظم الأهلي ممرا شرفيا لـ الزمالك في السوبر
الخميس، 20 فبراير 2020 - 01:02
كتب : FilGoal
هل ينظم لاعبو الأهلي ممرا شرفيا للاعبي الزمالك لتهنئتهم على الفوز بلقب السوبر الإفريقي على حساب الترجي؟
أجاب خالد الدرندلي أمين الصندوق في الأهلي ورئيس بعثة الفريق في الإمارات قائلا: "ليس لدي أدنى فكرة عن ذلك الأمر".
وأضاف في حديثه عبر قناة "أون سبورت" اليوم الخميس "كل ترتيبات المباراة مع اتحاد الكرة ولم يتم إبلاغنا بأي شيء من ذلك القبيل".
ويلتقي الأهلي مع الزمالك اليوم الخميس في تمام السابعة مساء في ملعب محمد بن زايد على لقب كأس السوبر المصري.
ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مرة أخرى في الرابع والعشرين من شهر فبراير الجاري في استاد القاهرة دون حضور الجمهور في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من الدوري.
رئيس بعثة الأهلي بالإمارات "خالد الدرندلي" وآخر استعدادات الفريق قبل مواجهة الزمالك بالسوبر #السوبر_المصري#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/PwZZ0pyis3— ON Sport (@ONsportEg) February 19, 2020
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