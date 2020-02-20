مورينيو: هذا فريقي الذي أملكه.. كنا كجنود يذهبون إلى الحرب بدون رصاص

ألقى جوزيه مورينيو المدرب البرتغالي لتوتنام باللوم على الغيابات في خسارة فريقه أمام لايبزيج، فوصف الوضع بـ "كنا كجنود يذهبون إلى الحرب بدون رصاص".

توتنام خسر أمام لايبزيج بهدف مقابل لا شيء في ملعب توتنام، ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

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وكل ما يلي قاله مورينيو في تصريحات لقناة BT Sport عقب اللقاء..

"لنكن أوفياء للاعبينا ونقول بأنهم فعلوا كل ما باستطاعتهم فعله اليوم".

"لاميلا؟ هل تعرفون عدد الحصص التدريبية التي خاضها لاميلا معنا؟ صفر. عاد مباشرة من الإصابة إلى التأهيل على أجهزة التأهيل، ثم إلى المشاركة لـ22 دقيقة في مباراة بدوري أبطال أوروبا".

جندي بدون رصاص

"هذا هو فريقنا. لابد أن تنظر لهم من الجانبين. من أحد الجانبين نحن نملك فريقا رائعا بمستويات رائعة، لكن من جهة أخرى لابد أن ترى ما نحن عليها في تلك اللحظة".

"هذا هو حالنا الآن. كجندي يذهب إلى الحرب بدون رصاص".

"لذا، لقد فعلنا ما بوسعنا، وأعتقد أن المباراة كانت لتختلف إذا سجلنا قبلهم".

ليس حظا

"يمكنك إخباري بأن الحظ حالفنا في بعض الأحيان. لكنني لن أتفق معك، نملك حارس عظيم أنقذنا في موقفين، وهذا ليس حظا لكنه حارس عظيم".

القلق الحقيقي

"ما يقلقني ليس جديدا. ليس متعلقا بنتيجة مباراة اليوم، لكن ما يقلقني هو أننا سنلعب بتلك المجموعة من اللاعبين لفترة لا أعلمها من المباريات. علينا أن نلعب بعد يومين مرة أخرى. في وقت نرى فيه لوكاس مورا تقريبا ميت. ولو سيلسو تقريبا مي".

توتنام يعاني العديد من الإصابات. أبرزها هاري كين الذي سيعود في شهر أبريل، وهيونج مين سون الذي سيجري جراحة، بجانب موسى سيسوكو المصاب أيضا.

انظروا إلى الجانبين

"لذا علينا النظر للأمر من منظورين. الأول أنني فخور جدا بتلك المجموعة، والثاني أن هذا هو موقفنا، ونحن في مشكلة حقا".

"إذا كان هذا الموقف لمباراة كنت لأقول حسنا، الوضع سيمر، لكن المشكلة بأن هذا الموقف سيستمر معنا في وقت علينا أن نلعب فيه بالدوري الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية".

المراسل هنا قاطع مورينيو لتوضيح سؤاله.

المراسل: حين اسألك عن أداء الفريق فأنا أقصد هنا لماذا غيرت طريقة لعبك؟

مورينيو رد "لم أغير طريقة اللعب. غيرت فقط القطع التي ألعب بها مضطرا".

"كنت أعرف قبلا بأن إريك لاميلا لا يستطيع اللعب لأكثر من 20 دقيقة، وأن ندومبلي لن يمكنه لعب 90 دقيقة".

"لذلك فكل ما فعلته أنني حاولت ترتيب القطع بأفضل شكل متاح، فلا تقل بأنني كان علي البدء بلاميلا وندومبلي لأنني لم يكن باستطاعتي ذلك".

تشيلسي مرتاحون

"لا يمكن أن أكون أسعد من ذلك بأداء لاعبي فريقي. لكن اليوم نحن نلعب وفي المقابل تشيلسي يشاهد اللقاء عبر التلفاز ومرتاحون ويشربون الليمون، ثم في السبت ظهرا؟ شكرا. سيقولون شكرا لاختيارهم توتنام لمواجهتنا في هذا التوقيت".

توتنام واجه ريد بول لايبزيج اليوم الأربعاء. ثم سيكون عليهم مواجهة تشيلسي ظهر السبت المقبل في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي على ملعب ستامفورد بريدج.

المباراة كانت هي الـ150 في مسيرة جوزيه مورينيو بدوري أبطال أوروبا مع مختلف الفرق التي تولى تدريبها.

الاستثنائي البرتغالي الذي كام قد ظفر بلقبين بالفعل لدوري أبطال أوروبا رفقة بورتو وإنتر ميلان حين كان لايبزج يحتفل بالذكرى الأولى لتأسيسه عام 2010. الآن يقترب من عدم بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم السادس على التوالي.

توتنام الذي يقوده مورينيو خسر أمام لايبزيج بقيادة جوليان ناجلسمان. المدرب الألماني صاحب الـ32 عاما وأصغر مدرب في تاريخ دوري أبطال أرووبا.

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