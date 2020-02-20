جوارديولا عن مستقبله: إن لم يقيلني سيتي سأبقى معه.. لماذا أغادر؟

قال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إنه ليست لديه أدنى نية في الرحيل عن مانشستر سيتي على الرغم من العقوبة الموقعة عليه بحرمانه من المشاركة في البطولات الأوروبية لعامين لاختراقه قواعد اللعب المالي النظيف.

وتحدث جوارديولا للصحفيين عقب الفوز على وست هام بهدفين دون رد في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي قائلا: "كل ما علينا فعله هو التركيز في الملعب مثلما فعلنا خلال الأربع سنوات الماضية، والنادي شرح لي كل ما حدث".

وأضاف "سنقاتل مثلما نقاتل في كل مباراة حتى نهاية الموسم وأشعر بالتفاؤل بظهور الحقيقة وإننا في الموسم المقبل سنشارك في دوري أبطال أوروبا".

وأكمل "إن لم يقيلني مانشستر سيتي فسأبقى هنا بنسبة 100%، لأنني أريد البقاء وأشعر بشيء كبير هنا أكبر من أي عقد".

وشدد جوارديولا "قلتها سابقا وأقولها الآن أريد مساعدة النادي على التطور أكثر فأكثر".

وأتم المدرب الإسباني حديثه "لماذا أغادر؟ أحب ذلك النادي بغض النظر عما سيحدث سأكون هنا في الموسم المقبل".

يذكر أن مانشستر سيتي أعلن في وقت سابق نيته التقدم بطعن على عقوبته لدى المحكمة الرياضية.

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