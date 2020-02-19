فيلم في الجول - الزمهلاوية.. قصة عمرها 97 سنة لنجوم الأهلي والزمالك

الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 18:08

كتب : FilGoal

الزمهلاوية.. قصة عمرها 97 سنة لنجوم الأهلي والزمالك

أن تتواجد في مجال كرة القدم فهذا يعني أنك من عشاقها. وإن كنت من عشاقها، فلا يمكنك ألا تكون بدون انتماء كروي لأحد الفرق.

وقت التواجد في الأهلي أو الزمالك ستنتمي للفريق الذي تلعب له مهما كان انتماءك الأصلي. لكن كيف تتعامل مع مباريات فريقك الأصلي في هذا التوقيت؟

FilGoal.com صنع لكم فيلما جديدا. "الزمهلاوية. حكاية عمرها 97 سنة".

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في الفيلم الجديد، يحكي من لعبوا للأهلي والزمالك حكاية انتقالهم للغريم. يكشفون انتماءاتهم الأصلية والحالية. ويحكون قصص الانتقام من فرقهم القديمة.

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