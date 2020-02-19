منافس الزمالك - بعد 5 تبديلات عن لقاء السوبر.. الترجي يهزم البنزرتي بثلاثية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 17:02

كتب : FilGoal

عبدالرؤوف بن غيث - الترجي - الزمالك

استعاد الترجي نغمة الانتصارات من جديد بالفوز على البنزرتي بهدفين دون رد في ختام الجولة 15 من الدوري التونسي.

وأجرى معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي 5 تغييرات عن لقاء السوبر الإفريقي الذي خسره لصالح الزمالك.

وفاز الزمالك على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في السوبر الإفريقي، ويتلاقى الفريقان مجددا في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا نهاية الشهر الجاري.

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وسجل فادي بن شوق هدف الترجي الأول في الدقيقة 65 وبعدها بدقيقتين أضاف بلال بن ساحة الهدف الثاني.

وشارك كل من شمس الدين الذوادي وإيهاب المباركي ومحمد علي بن رمضان ومحمد علي بن حمودة وفادي بن شوق أمام البنزرتي ولم يشاركوا بشكل أساسي أمام الزمالك.

بينما غاب سامح الدربالي ومحمد اليعقوبي وكوليبالي وبونسو وحمدو الهوني، بجانب غياب البديل طه الخنيسي بسبب الإصابة.

ورفع الترجي رصيده إلى 41 نقطة بفارق 10 نقاط عن الصفاقسي وصيف الترتيب.

ويلعب الترجي مباراته المقبلة يوم الأحد أمام حمام الأنف في الجولة 16 من الدوري قبل مواجهة الزمالك يوم 28 بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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