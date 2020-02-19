مؤتمر كارتيرون: جاهزون للسوبر رغم الأسبوع الصعب.. وتدريبي لـ الأهلي لا يميزني

شدد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على جاهزية فريقه لمواجهة السوبر المصري ضد الأهلي غدا الخميس، وذلك في المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم الأربعاء.

وقال كارتيرون: "الزمالك يعاني من أسبوع صعب بعد العودة من قطر ثم مصر والإمارات بعدها، ولكن في النهاية الزمالك جاهز للمواجهة الهامة، وأتشوق لهذه المباراة وأعلم أنها أمام فريق صعب للغاية لم يخسر محليا طوال ١٥ مباراة متتالية".

وأضاف الفرنسي "فرحة فريقي بلقب السوبر الإفريقي كانت كبيرة بالطبع واللاعبون احتفلوا ولكنني نجح في تجهيزهم للسوبر المصري وسعيت لأن تكون الأمور مختلفة وأحقق اللقب بعد التجهيز النفسي الجيد".

مدرب الزمالك أكد أنه "سعيد كونه يتولى تدريب أكبر أندية إفريقيا مثل الزمالك، مثله مثل الأهلي ومازيمبي والرجاء وأجد نفسي محظوظا بذلك، ولكنني لا أفكر سوى بفريقي الحالي وأسعى للفوز مع الزمالك بكل البطولات التي أشارك فيها".

وأردف "فخور بلقب السوبر الإفريقي الذي تحقق بعد غياب طويل، وأتمنى مواصلة حصد الألقاب مستقبلا".

كارتيرون أضاف بأن "المباراة الأصعب أمامي هي كأس السوبر المصري كونها مواجهة تأتي بعد لقاء صعب أمام الترجي استهلك طاقة لاعبي فريقي، كما أن كثرة السفر بين قطر ومصر والإمارات أجهد اللاعبين، ولكنني جهزت فريقي بدنيا وفنيا لتلك المواجهة وبإمكانه تحقيق اللقب".

المدرب أشار إلى أنه بعد العودة من قطر لم تكن هناك راحة وعلى الفور استعد للسوبر المصري، والفريق لابد وأن يفوز ويحقق اللقب ويسعد جمهوره، واللاعبون على أتم استعداد للقاء.

وردا حول إذا كان تدريبه سابقا للأهلي يمنحه أفضلية، أجاب "لاعبو الأهلي والزمالك يعرفون بعضهم عن ظهر قلب ولعبوا مباريات عديدة في الدوري والكأس كما أن اللقاء مثير ولقاءات القمة لها وضع مختلف تماما".

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