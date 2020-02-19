السوبر المصري – مصطفى فتحي: الفوز على الأهلي له طعم مختلف.. جاهزون لحصد البطولة الثانية

قال مصطفى فتحي جناح الزمالك إن فريقه جاهز للسوبر المصري يوم الخميس، رغم المعاناة التي يعاني منها بسبب توالي المباريات.

وتحدث فتحي في المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم الأربعاء "يجب نسيان الإرهاق والتركيز على الفوز".

وأضاف "الزمالك جاهز للفوز، والمباراة بطولة في حد ذاتها والفوز على الأهلي له طعم مختلف وخاص".

وأردف "الفريق مستعد للتتويج ببطولته الثانية خلال أقل من أسبوع واحد لإسعاد الملايين من مشجعي النادي في كل مكان".

وحصد الزمالك كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة الماضي على حساب الترجي التونسي 3-1.

فتحي أشاد بتنظيم مجلس أبو ظبي الرياضي للسوبر المصري مؤكدا أنه لعب ٣ مباريات سوبر بالإمارات وفي كل مرة يجد التنظيم رائعا ولا يوجد مثله بأي مكان في العالم، مؤكدا أن الإمارات دولة رائعة في كل شيء.

جناح الزمالك أتم "عدم مشاركتي في المباريات هي وجهة نظر المدرب في النهاية وقراره واضح للجميع والكل ملتزم بوجهة نظر المدير الفني، ولكنه من الناحية الفنية والبدنية جاهز للمباريات وبإمكانه لعب ٩٠ دقيقة كاملة، ولكنني أحترم وجهة نظر كارتيرون، القادر على تحديد احتياجاته في هذه الفترة".

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