مؤتمر فايلر: أفشة جاهز ورمضان لن يلحق بالسوبر.. اللقاء مختلف عن مواجهة الزمالك الأولى

كشف ريني فايلر المدير الفني للأهلي عن جاهزية محمد مجدي "أفشة" للقاء الزمالك في السوبر المصري، مع عدم جاهزية رمضان صبحي للمباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في السابعة من مساء غد الخميس على كأس السوبر المصري المقرر إقامته بالإمارات.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي: "أفشة جاهز للقاء، أما رمضان صبحي فهو غير جاهز ولن يكون متواجدا في السوبر أمام الزمالك".

وأوضح "ويأتي ذلك لأن رمضان لم يشارك سوى في جزء بسيط من التدريبات الجماعية".

وأضاف فايلر "مباراة السوبر أمام الزمالك هامة للغاية، واللقاء يختلف تماما عن الدوري المصري أو السوبر الإفريقي، واستعد الأهلي جيدا لهذه المواجهة وقادر على الفوز".

وتابع "لا يمكنني الكشف عن التشكيل الذي سأخوض به اللقاء، وسأحتفظ به حاليا ولكن سيتم اختيار أفضل تشكيل قادر على تنفيذ فكري داخل الملعب".

وعن مواجهة الزمالك الأولى شدد فايلر "لا يمكن الخلط بين مباراة الغد ومواجهتي للزمالك في كأس السوبر مع بداية الموسم".

وأضاف "لقاء الغد مختلف تماما عن مواجهة السوبر الأولى ولكل مواجهة شكل وتحضير مختلف نهائيا".

وعن تثبيت التشكيل قال فايلر "هذا قراري والتعديل أيضا يعود لرأيي الفني، بالطبع هناك من يختلف معي ولكن اختار وفقا لمتابعتي وقراري يكون قبل اللقاء".

وتابع "نقوم بالتدوير وفقا للمباريات التي يخوضها الفريق، وجميع اللاعبين بنفس القوة وكل لاعب قادر على إظهار قدراته بالصورة المطلوبة".

وشدد فايلر "أثق في 24 لاعبا تم ضمهم لقائمة المباراة".

وعن صعوبة تحقيق الأهلي الفوز خارج مصر قال فايلر: "سنلعب السوبر في الإمارات وهي أرض مصر وفريقي سيلعب بنفس الصورة".

وأتم تصريحاته "سنعمل على تحقيق الفوز سواء في الإمارات أو مصر خلال مواجهة الزمالك الأخرى في الدوري".

وكان فايلر قد توج مع الأهلي قبل بداية الموسم بلقب السوبر المؤجل.

تشكيل الأهلي الأمثل في غياب رمضان؟

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