السوبر المصري - إكرامي: لا صحة لخلافي مع فايلر.. والقمة ليس لها حسابات لكن جاهزون

نفى شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي وجود أي خلافات بينه وبين ريني فايلر المدير الفني، كما شدد على استعداد فريقه لمواجهة الزمالك في السوبر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء غد الخميس بالإمارات على لقب السوبر المصري.

وقال إكرامي خلال المؤتمر الصحفي: "الفريق خاض العديد من المباريات الهامة أمام الزمالك، واللاعبون حصلوا على الثقة المطلوبة لمثل تلك المواجهات الصعبة".

وأضاف "خاصة وأن غالبية اللاعبين خاضوا السوبر الماضي وحققوا اللقب".

وشدد إكرامي "القمة ليس لها حسابات واضحة وتختلف عن مباريات الدوري والكأس وإفريقيا".

وتابع "حسب حالة كل فريق في القمة سيفوز في النهاية ويتوج باللقب، لكننا جاهزون تماما ويمكننا الاحتفاظ باللقب".

وعن حقيقة خلافه مع فايلر أوضح شريف "لا صحة لذلك تماما".

وأتم إكرامي تصريحاته "بالنسبة لحضور المؤتمرات يكون بالتناوب بين اللاعبين".

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