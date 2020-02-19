كلوب: استبدلت صلاح أمام أتليتكو مدريد لهذا السبب

برر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قراره باستبدال محمد صلاح مهاجم فريقه في مباراة أتليتكو مدريد رغم تأخر الريدز بهدف.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وفاز أتليتكو مدريد على ليفربول بهدف دون رد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.(طالع التفاصيل)

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "استبدال صلاح كان بهدف إجراء بعض التعديلات التكتيكية فقط".

وأضاف المدرب الألماني "أردنا أن نتغير قليلاً وهذا ما فعلناه".

وعما إذا كان غير راضٍ عن أداء اللاعبين في مباراة أتليتكو مدريد، أوضح "لا، لست محبطًا من أداء اللاعبين، وفي الحقيقة رأيت في حياتي مباريات أسوأ بكثير من هذه المباراة".

وتابع كلوب "أنا راضٍ تمامًا عما قدمه اللاعبون، وفي الواقع مشكلتنا الوحيدة كانت تكمن في غياب الحسم في الثلث الأخير فقط".

كلوب عن خروج ماني: قلقت من حصوله على بطاقة صفراء إذا أخذ نفسا عميقا

وواصل "لم أكن أتوقع أن تصل نسبة استحواذنا إلى 70%، ولكننا لم نتفاجأ من طريقة لعب أتليتكو. عندما تتقدم بهدف مبكر ويتفوق الخصم عليك من ناحية الاستحواذ على الكرة، فمن الطبيعي أن تركن إلى الدفاع بأكبر عدد من اللاعبين، وهذا ما فعلوه".

وشدد "نحن لم نخسر بخمسة أهداف، بل خسرنا بهدف وحيد، وبالطبع لا تزال أمامنا فرصة كبيرة لتحقيق هدفنا بالتأهل إلى ربع النهائي".

ويعلم كلوب أن مهمة فريقه لن تكون سهلة في الإياب، خاصة في ظل عودة جواو فيليكس وربما مشاركة دييجو كوستا منذ البداية، ولكنه يرى أن الحديث عن مباراة الإياب سابق لأوانه الآن.

وأتم "سنبذل أقصى ما في وسعنا بغض النظر عن التشكيل الذي سنختاره، وأقول لجماهير أتليتكو التي ستتمكن من الحصول على تذاكر لمباراة الإياب، مرحبًا بكم في أنفيلد".

video:1

وتعد هذه الهزيمة هي الثالثة في موسم ليفربول الحالي، بعد الخسارة أمام أستون فيلا في كأس الرابطة الإنجليزي عندما لعب بالبدلاء واللاعبين الشباب.

وخسر ليفربول مرة ثانية أمام نابولي في مجموعات دوري الأبطال، قبل أن ينهزم للمرة الثالثة فقط أمام أتليتكو.

كما تعد هذه الهزيمة هي الأولى لليفربول في عام 2020 الجاري.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 11 مارس المقبل في ملعب أنفيلد معقل ليفربول.







































طالع أيضا:

خبر في الجول – الأهلي يشدد على الالتزام ببروتوكول تسلم ميداليات السوبر

أحمد مرتضى: أثق في قرار اتحاد الكرة بتأجيل القمة دون أي ضغط منا

منتخب مصر للشباب يفتتح كأس العرب برباعية في شباك الجزائر

أحمد مرتضى: تذاكر جمهور الزمالك قاربت على النفاد

هل يحتفل الزمالك بكأس السوبر الإفريقي على هامش مواجهة الأهلي