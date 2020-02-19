كلوب: استبدلت صلاح أمام أتليتكو مدريد لهذا السبب

الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 10:55

كتب : FilGoal

ليفربول - أتليتكو مدريد - محمد صلاح

برر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قراره باستبدال محمد صلاح مهاجم فريقه في مباراة أتليتكو مدريد رغم تأخر الريدز بهدف.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وفاز أتليتكو مدريد على ليفربول بهدف دون رد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.(طالع التفاصيل)

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "استبدال صلاح كان بهدف إجراء بعض التعديلات التكتيكية فقط".

أخبار متعلقة
تمريرات صلاح والعلامة الكاملة لـ ساؤول في أبرز أرقام أتليتكو مدريد وليفربول هدف ملغي وفرصة محققة في ملخص 72 دقيقة لـ صلاح أمام أتليتكو مدريد رود خولييت: صلاح "يخدع".. يفعل مثل ميسي تماما مدافع أتليتكو مدريد: ليفربول ليس صلاح وماني وفيرمينو فقط

وأضاف المدرب الألماني "أردنا أن نتغير قليلاً وهذا ما فعلناه".

وعما إذا كان غير راضٍ عن أداء اللاعبين في مباراة أتليتكو مدريد، أوضح "لا، لست محبطًا من أداء اللاعبين، وفي الحقيقة رأيت في حياتي مباريات أسوأ بكثير من هذه المباراة".

وتابع كلوب "أنا راضٍ تمامًا عما قدمه اللاعبون، وفي الواقع مشكلتنا الوحيدة كانت تكمن في غياب الحسم في الثلث الأخير فقط".

كلوب عن خروج ماني: قلقت من حصوله على بطاقة صفراء إذا أخذ نفسا عميقا

وواصل "لم أكن أتوقع أن تصل نسبة استحواذنا إلى 70%، ولكننا لم نتفاجأ من طريقة لعب أتليتكو. عندما تتقدم بهدف مبكر ويتفوق الخصم عليك من ناحية الاستحواذ على الكرة، فمن الطبيعي أن تركن إلى الدفاع بأكبر عدد من اللاعبين، وهذا ما فعلوه".

وشدد "نحن لم نخسر بخمسة أهداف، بل خسرنا بهدف وحيد، وبالطبع لا تزال أمامنا فرصة كبيرة لتحقيق هدفنا بالتأهل إلى ربع النهائي".

ويعلم كلوب أن مهمة فريقه لن تكون سهلة في الإياب، خاصة في ظل عودة جواو فيليكس وربما مشاركة دييجو كوستا منذ البداية، ولكنه يرى أن الحديث عن مباراة الإياب سابق لأوانه الآن.

وأتم "سنبذل أقصى ما في وسعنا بغض النظر عن التشكيل الذي سنختاره، وأقول لجماهير أتليتكو التي ستتمكن من الحصول على تذاكر لمباراة الإياب، مرحبًا بكم في أنفيلد".

وتعد هذه الهزيمة هي الثالثة في موسم ليفربول الحالي، بعد الخسارة أمام أستون فيلا في كأس الرابطة الإنجليزي عندما لعب بالبدلاء واللاعبين الشباب.

وخسر ليفربول مرة ثانية أمام نابولي في مجموعات دوري الأبطال، قبل أن ينهزم للمرة الثالثة فقط أمام أتليتكو.

كما تعد هذه الهزيمة هي الأولى لليفربول في عام 2020 الجاري.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 11 مارس المقبل في ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

طالع أيضا:

خبر في الجول – الأهلي يشدد على الالتزام ببروتوكول تسلم ميداليات السوبر

أحمد مرتضى: أثق في قرار اتحاد الكرة بتأجيل القمة دون أي ضغط منا

منتخب مصر للشباب يفتتح كأس العرب برباعية في شباك الجزائر

أحمد مرتضى: تذاكر جمهور الزمالك قاربت على النفاد

هل يحتفل الزمالك بكأس السوبر الإفريقي على هامش مواجهة الأهلي

محمد صلاح ليفربول أتليتكو مدريد
نرشح لكم
أخر الأخبار
"لربط الرياضة بالآثار القديمة والاستثمار".. نادي سوهاج يعلن تغيير شعاره 11 دقيقة | مصر
في الدرجة الثانية – المنصورة يحسم دربي الدلتا بهدفين في البلدية 29 دقيقة | مصر
تحديد موعد دربي الباسك الذي تأجل بسبب تلوث الهواء 43 دقيقة | أوروبا
منافس الزمالك - بعد 5 تبديلات عن لقاء السوبر.. الترجي يهزم البنرتي بثلاثية ساعة | إفريقيا
استراحة كأس مصر - المقاولون (2) - (0) المصري.. نهاية الشوط الأول ساعة | مصر
رسميا - حمدي النقاز ينتقل إلى بطل ليتوانيا ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر 2 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط 3 رود خولييت: صلاح "يخدع".. يفعل مثل ميسي تماما 4 كلوب: صلاح ليس مقدرا في أنفيلد؟ كيف؟
قد ينال إعجابك