فينجر يشير إلى تعديل منتظر في قانون التسلل خلال يورو 2020

الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 11:44

كتب : FilGoal

آرسين فينجر - حفل جوائز كاف 2019

قال أرسين فينجر رئيس قسم التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إن قانون التسلل يجب أن يتغير خلال بطولة يورو 2020 المقبلة في الصيف القادم، وذلك في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس".

وصرح فينجر قائلا: "لن تكون متسللا إذا ما كان أي جزء في جسدك يمكنه تسجيل هدف على توازي في الخط مع آخر مدافع، حتى وإن كانت بقية أجزاء الجسد في مقدمة خط التسلل".

وأضاف "ذلك سيحسم الأمر، لن تكون القرارات وفقا للمليمتر لجزء من جسد المهاجم أمام خط الدفاع".

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ومن المتوقع أن يتم مناقشة تعديل قانون التسلل بواسطة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB في اجتماع الجمعية العمومية في أيرلندا الشمالية بالعاصمة بيلفاست يوم 29 من الشهر الجاري.

ويمتلك كل من الأعضاء الأربعة، الاتحاد الإنجليزي والأسكتلندي والويلزي والأيرلندي الشمالي 4 أصوات، فيما يمتلك فيفا 4 أصوات، ولكي يتم تمرير القرار يجب أن يصوت له 6 أصوات.

وكان أليكساندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد صرح في وقت سابق خلال حوار أجره أنه يتم مناقشة تعديل قانون التسلل الحالي. (طالع التفاصيل)

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