مرتضى لمحمد فضل: لن نلعب قمة الدوري رغما عنا

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة إلى محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بشأن لقاء القمة في الدوري الذي سيجمع الفريق الأبيض بالأهلي.

وقال مرتضى عبر قناة الزمالك التليفزيونية: "لن نلعب يا محمد يا فضل لقاء القمة رغما عنا".

وأضاف "لاعبو الفريقين سيخوضون السوبر يوم الخميس وهناك فارق ساعتين بين مصر والإمارات وسيعودون في وقت متأخر في اليوم التالي لمصر".

وأكمل "الأهلي أمام فريق صعب هو ماميلودي صن داونز ونحن أمامنا الترجي يريد الثأر من هزيمته منا في لقاء السوبر الإفريقي".

واتم مرتضى "لن نلعب القمة يجب أن تنسى ذلك يا فضل".

وكان فضل قال في وقت سابق لـFilGoal.com إن اتحاد الكرة لم يناقش إمكانية تأجيل لقاء القمة المزمع إقامته في الـ24 من شهر فبراير الجاري وأن اللقاء سيقام على استاد القاهرة بحضور الجمهور. (طالع التفاصيل)

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