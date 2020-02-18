منتخب مصر للشباب يفتتح كأس العرب برباعية في شباك الجزائر

افتتح منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما بطولة كأس العرب المقامة بمدينة الدمام بالفوز على الجزائر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وافتتح أسامة أحمد التسجيل للمنتخب المصري في الدقيقة 7 قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 46.

وقلص محمد بوكرمة النتيجة بتسجيل هدف الجزائر الوحيد في الدقيقة 72.

ولكن نجح شباب الفراعنة في تسجيل هدفين عن طريق محمود عبد المحسن بالدقيقة 83 وإبراهيم عادل في الدقيقة 92.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة بجوار منتخبات السعودية والجزائر وفلسطين.

وتساوى الفراعنة مع السعودية برصيد 3 نقاط لكل منهما ولكن الأفضلية للأخضر السعودي بفارق الأهداف.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام السعودية يوم الجمعة في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب في نسختها الثالثة.

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