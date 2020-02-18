فضل لـ في الجول: قمة الدوري في موعدها.. وكرة موحدة للدوري بداية من الدور الثاني

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 - 20:16

كتب : عاطف شادي

رمضان صبحي - طارق حامد - الأهلي - الزمالك

قال محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إن قمة الدوري بين الأهلي والزمالك ستقام في موعدها المحدد سلفا وأن الجبلاية لم تناقش فكرة تأجيلها.

ومن المفترض أن يقام لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الـ24 من شهر فبراير الجاري.

وتحدث فضل لـFilGoal.com قائلا: "القمة في موعدها في استاد القاهرة ولا نية لتأجيل المباراة".

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وأكمل "اتحاد الكرة لم يناقش فكرة تأجيل المباراة وهي ليست مطروحة من الأساس، فنحن حريصون على إقامة المباريات في موعدها للحفاظ على انتظام الدوري واستكماله".

وأضاف "الموعد المحدد للمباراة لا يضر باستعدادات الأهلي والزمالك لمباراتيهما في دوري الأبطال أمام صن داونز والترجي ونحن داعمون لكلا الفريقين لكن يجب احترام الدوري وانتظامه".

وأكمل فضل "اتحاد الكرة لديه موافقة أمنية على إقامة القمة في استاد القاهرة دون حضور الجمهور، وحاولنا حضور الجمهور ولكن هذه رؤية أمنية فلا يوجد أي داع للتأجيل".

وكشف فضل في الوقت ذاته عن وجود اتفاق مع شركة "بوما" للملابس الرياضية لوجود كرة موحدة للدوري المصري.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة: "اتفقنا مع الشركة على وجود كرة للقاء السوبر وهي مثل التي تقام بها مباريات الدوري الإسباني ولكن الشركة صنعت الكرة بشعار اتحاد الكرة والأهلي والزمالك".

وأضاف "الاتفاق مع بوما يتضمن تخصيص ذات الكرة لمباريات الدوري في الفترة المقبلة مع توحيدها بداية من الدور الثاني على أن يتم توفيرها لكل الأندية ليتدربوا بها قبل اللقاءات".

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