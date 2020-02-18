خبر في الجول – الأهلي يشدد على الالتزام ببروتوكول تسلم ميداليات السوبر تحذيرا من "أول مقابلة"

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 - 17:16

كتب : أحمد الخولي

كهربا - الأهلي - المصري

شدد مسؤولو الأهلي على لاعبي الفريق بضرورة الالتزام بالبروتوكول الخاص بتسلم الميداليات في مباراة السوبر المصري ضد الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن التشديد يأتي بسبب الحذر من المقابلة الأولى بين مرتضى منصور رئيس الزمالك، أو أحمد مرتضى منصور رئيس بعثة الأبيض وعضو المجلس، أو أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، ولاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي محمود عبد المنعم "كهربا".

وتم التشديد على عدم محاولة إثارة أي أزمات، والالتزام ببروتوكول تسلم الميداليات على منصة التتويج عقب انتهاء مباراة يوم الخميس، للحفاظ على الشكل العام للنادي والدولة المصرية خاصة مع إقامة المباراة في إمارة أبو ظبي.

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ورحل كهربا دون علم الزمالك إلى البرتغال من بوابة ديسبورتيفو أفيش، قبل أن يعود إلى مصر وينضم لـ الأهلي.

وسجل كهربا 3 أهداف مع الأهلي في الدوري منذ انضمامه للفريق، وهو ضمن قائمة الفريق لمباراة السوبر يوم الخميس المقبل.

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