أحمد مرتضى: أثق في قرار اتحاد الكرة بتأجيل القمة دون أي ضغط منا.. هذا هو المنطق

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 - 19:04

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك

يثق أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك في اتخاذ اتحاد الكرة قرارا بتأجيل لقاء القمة أمام الأهلي في الدوري المفترض إقامته في الـ24 من شهر فبراير الجاري.

وقال أحمد مرتضى لقناة الزمالك التليفزيونية: "اتحاد الكرة أجل مباراتين وثلاثة من قبل، عليه بتأجيل القمة لمنح الفريقين فرصة للاستعداد لخوض مباريات دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "الأهلي والزمالك أمامهما مباريات صعبة أمام فرق مرشحة للفوز باللقب".

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وشدد "أثق في اتحاد الكرة واتخاذه القرار المنطقي دون أي ضغط منا".

وأتم أحمد مرتضى حديثه "لكن دعونا الآن من ذلك الحديث لأننا نركز على لقاء السوبر المصري يوم الخميس المقبل".

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في أبو ظبي على كأس السوبر المصري، ذلك قبل أن يلتقيا في الدوري بعد ذلك بأربعة أيام.

ويلتقي الزمالك مع الترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في الـ28 من شهر فبراير الجاري.

أما الأهلي فسيواجه ماميلودي صن داونز في الـ29 من الشهر ذاته.

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