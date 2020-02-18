اللجنة المنظمة تجيب.. هل يحتفل الزمالك بكأس السوبر الإفريقي على هامش مواجهة الأهلي

كشف سهيل العريفي رئيس اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري في الإمارات أن الزمالك لم يخطرهم حتى اللحظة برغبته في الاحتفال بكأس السوبر الإفريقي على هامش المباراة.

وقال العريفي في تصريحات لإذاعة أون سبورت: "حتى الآن لم يخطرنا الزمالك برغبته في الاحتفال بكأس السوبر الإفريقي".

ويواجه الزمالك فريق الأهلي في السابعة من مساء بعد غد الخميس بملعب محمد بن زايد في الإمارات على لقب السوبر المصري.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمباراة: "إذا أحضر الزمالك كأس السوبر الإفريقي فلابد أن يكون ذلك بموافقة الاتحاد المصري لكرة القدم أولا".

وشدد "نحن لا نعلم شيئا عن هذا الأمر حتى الآن".

وبالحديث عن فكرة إقامة السوبر الإماراتي في مصر هذا الموسم قال العريفي: "هذا القرار يعود للاتحاد الإماراتي".

وأتم تصريحاته "على المستوى الشخصي أتمنى ذلك وتكون المرة الثالثة للبطولة في مصر".

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