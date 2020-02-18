ماجواير عن لقطته مع باتشواي: رد فعلي كان طبيعيا.. لم أقصد الإيذاء أبدا

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 - 00:37

كتب : FilGoal

ماجواير - باتشواي - تشيلسي - مانشستر يونايتد

دافع هاري ماجواير أغلى مدافع في العالم عن لقطته مع ميتشي باتشواي مهاجم تشيلسي، خلال لقاء فريقه مانشستر يونايتد والبلوز.

مانشستر يونايتد انتصر على تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

ماجواير تدخل على باتشواي بالقدم أسفل بطنه، قبل أن تقرر تقنية الفيديو عدم استحقاق مدافع يونايتد الخروج مطرودا.

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وقال ماجواير: "أعلم لماذا تبدو لقطتي مع باتشواي سيئة، ولكنني لم أقصد أبدا الإيذاء أو الركل".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة "رد فعلي كان طبيعيا أمام باتشواي. رفعت قدمي لأنني توقعت سقوطه علي".

وتابع "أعلم أنني لمسته بالفعل ولكنني لم أقصد أبدا الإيذاء ورد فعل قدمي كان طبيعيا لشعوري بسقوطه".

وأكمل حديثه قائلا: "أعتقد إن القرار كان صحيحا تماما –عدم طردي-".

وارتفع رصيد يونايتد بفضل ذلك الانتصار إلى 38 نقطة يحتل بهم المركز السابع بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي الذي يأتي رابعا.

ومنذ تولي سولشاير تدريب يونايتد التقى بتشيلسي خمس مرات في كل البطولات، فاز في أربع مباريات وتعادل في لقاء وحيد فقط.

والتقى الفريقان خلال الموسم الجاري فقط ثلاث مرات بواقع مرتين في الدوري ومرة وحيدة في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وفاز يونايتد فيهم جميعا.

وتعد هذه هي أول مرة منذ بداية عهد البريميرليج عام 1992 التي يفوز فيها يونايتد على تشيلسي ذهابا وإيابا في الموسم ذاته.

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