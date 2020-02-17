إسماعيل يوسف: اللجنة الخماسية تعند.. يجب إعادة النظر في قمة 24 فبراير

انتقد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك مسؤولي اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة بسبب موعد مباراة القمة ضد الأهلي، المؤجلة من الدور الأول.

قال يوسف خلال استضافته بقناة أبو ظبي الرياضية "الفريقان مرتبطان بثلاث مباريات مصيرية في 10 أيام، إنها مشكلة كبيرة خاصة بعد مواجهة الترجي في السوبر الإفريقي، والفوز عليه 3-1، مما زاد من صعوبة مواجهتي الفريق التونسي في دوري الأبطال".

وأضاف "اتحاد الكرة يجب أن يعيد النظر في مباراة القمة يوم 24 فبراير، على أي أساس تم تحديد هذا الموعد؟".

ويرى إسماعيل يوسف "اللجنة الخماسية تعند بإصرارها وإعلانها على إقامة هذا اللقاء في موعده".

وشدد في ختام تصريحاته "الأهلي والزمالك في مهمة قومية، يجب ألا تخرج دوري الأبطال من مصر هذا العام".

وأعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حصول ناديه على موافقات رسمية لمواجهة الترجي التونسي على استاد القاهرة. (طالع التفاصيل)

من جانبه كشف محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي عن حصوله على الموافقة بشأن إقامة مباراة الفريق الأحمر مع صن داونز، على استاد القاهرة. (طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي نظيره صن داونز في الـ 29 من شهر فبراير الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بينما يلعب الزمالك بطل السوبر الإفريقي، من جديد أمام الترجي التونس في الـ 28 من شهر فبراير الجاري.

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