تعرف على حكمي مواجهتي الزمالك والترجي.. رضوان جيد وظهور جزائري نادر

الأحد، 16 فبراير 2020 - 00:43

كتب : FilGoal

رضوان جيد - الحكم المغربي

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولية إدارة لقاء الزمالك والترجي التونسي إلى الحكم المغربي رضوان جيد.

الزمالك يستعد لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الفارس الأبيض أعلن رغبته في وقت سابق مواجهة الترجي يوم 29 فبراير، بينما أشارت إذاعة شمس أف أم التونسي إلى إقامة اللقاء يوم 28 فبراير.

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لقاء الذهاب المقرر إقامته في مصر، سيكون تحت صافرة الحكم المغربي رضوان جيد.

ولم يدر رضوان جيد أي مباراة لـ الزمالك في دوري أبطال إفريقيا من قبل.

بينما أدار الحكم المغربي مباراة واحدة لـ الترجي في دوري الأبطال، ونجح الفريق التونسي في الانتصار خلالها.

الترجي انتصر على جراف دي داكار السنغالي في دور الـ 16 من دوري الأبطال عام 2011 تحت قيادة الحكم المغربي.

الظهور الأخير لـ رضوان جيد في دوري الأبطال هذا الموسم كان في لقاء الأهلي أمام الهلال السوداني في السودان في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

لقاء شهد أحداث مثيرة واعتراضات من جانب الجمهور السوداني مما تسبب في إيقاف المباراة، قبل أن تستمر بشكل طبيعي وتنتهي بالتعادل 1-1. (طالع التفاصيل)

لقاء الإياب في تونس سيكون تحت صافرة الحكم الجزائري مصطفى غربال. وفقا لما أعلنتهإذاعة شمس أف أم التونسية.

وسيحل الزمالك ضيفا على الترجي في السادس من شهر مارس، وفقا للإذاعة التونسية.

مصطفى غربال صاحب الـ 34 عاما لم يسبق له إدارة أي لقاء لـ الزمالك أو لـ الترجي في دوري أبطال إفريقيا.

الظهور الأخير للحكم الجزائري في النسخة الحالية من البطولة الإفريقية كان في لقاء الهلال السوداني أمام النجم الساحلي الذي انتهى بفوز الأخير 2-1.

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