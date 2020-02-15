مدرب صن داونز يكشف لـ في الجول موقف أونيانجو بعد الإصابة.. وجاهزية ظهيره لمواجهة الأهلي

السبت، 15 فبراير 2020 - 19:20

كتب : محمد عبد العظيم

أونيانجو - الأهلي - صن داونز

لا يشعر بيتسو موسيماني المدير الفني لماميلودي صن داونز بالقلق بسبب إصابة حارسه العملاق دينيس أونيانجو التي تعرض لها خلال مواجهة تشيبا يونايتد في الدوري اليوم السبت.

وسقط أونيانجو متأثرا بإصابة في الدقيقة 74 قبل أن يفشل في استكمال مجريات المباراة، ليخرج مصابا.

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وقال موسيماني عقب المباراة لـFilGoal.com: "إصابة أونيانجو ليست خطيرة ولكننا قررنا تغييره كإجراء احترازي".

وأوضح "أونيانجو شعر ببعض الآلام على مستوى العضلة الخلفية وسيشارك بشكل طبيعي في مران الفريق المقبل".

واستدرك "إذا شعر بأنه في حالة جيدة قبل مباراة الأربعاء المقبل سنشركه، وإذا احتاج وقتا أطول للراحة لن يلعب".

وانتقل موسيماني للحديث عن نجم آخر تعرض للإصابة هو الظهير الأيسر تيبوجو لانجيرمان.

وعنه، قال: "إذا سارت الأمور كما عليها سيتواجد لانجيرمان معنا في مباراة الأهلي".

وواصل "قد يعود لتدريبات الفريق في نهاية الأسبوع، كذلك أنتوني لافور سيشارك في دقائق كثيرة في المباريات المقبلة ليكون لائقا لمباراة الأهلي".

الأهلي حدد في وقت سابق يوم 29 فبراير الجاري من أجل مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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