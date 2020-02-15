تعرف على حكمي مواجهتي الأهلي وصن داونز.. بكاري جاساما في جنوب إفريقيا

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولية إدارة لقاء الأهلي وصن داونز إلى الحكم الكونغولي جون جاك ندالا.

الأهلي يواجه صن داونز في الـ 29 من شهر فبراير الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حسبما أعلن النادي عبر موقعه الرسمي.

لقاء الذهاب المقرر إقامته في مصر، سيكون تحت صافرة الكونغولي جاك ندالا.

وأدار ندالا مباراة لـ الأهلي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم وانتهت بالتعادل 1-1 أمام بلاتينيوم الزيمبابوي في دور المجموعات، وهي المباراة الوحيدة التي أدارها للأحمر في بطولة إفريقيا.

بينما تعادل صن داونز أمام الوداد المغربي بلا أهداف في المغرب مع الحكم الكونغولي.

ولعب صن داونز مباراتين بشكل عام مع الحكم الكونغولي، انتصر مرة أمام لوبي ستارز بهدفين مقابل هدف، وتعادل مرة أمام الوداد.

لقاء الإياب في جنوب إفريقيا سيكون تحت صافرة الحكم الجامبي باكاري جاساما.

وسيحل الأهلي ضيفا على صن داونز في السابع من شهر مارس، حسبما أعلن النادي عبر موقعه الرسمي.

باكاري جاساما لم يدر أي لقاء لـ الأهلي أو صن داونز هذا الموسم، ولكنه يعرف جيدا تلك المواجهة.

آخر لقاء جمع بين الأهلي وصن داونز كان تحت صافرة باكاري جاساما وانتهى بفوز الأهلي 1-0.

انتصار الأهلي لم يكن كافيا لتعويض الهزيمة بخماسية في الذهاب ليودع البطولة.

وأدار باكاري جاساما 9 مباريات لـ الأهلي ونجح خلالها الأحمر في الانتصار 4 مرات وتعادل مرتين وخسر 3 مرات.

الأهلي رفع لقب دوري أبطال إفريقيا عام 2013 أمام أورلاندو في لقاء أداره باكاري جاساما، بينما خسر لقب 2017 لصالح الوداد في النهائي مع نفس الحكم.

مع جاساما، لعب صن داونز 4 مباريات في إفريقيا ونجح في الانتصار مرتين وخسر مرتين.

خسارتان لـ صن داونز مع باكاري جاساما كانا أمام الأهلي العام الماضي وأمام الزمالك في إياب نهائي 2016. مواجهتان لم يؤثرا على عبور الفريق الجنوب إفريقي لعقبة الأهلي، وتتويجه باللقب أمام الزمالك.

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