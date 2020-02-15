الأهلي لـ في الجول: الأمن رفض طلبنا بمواجهة صن داونز في استاد القاهرة.. مصممون على ذلك

السبت، 15 فبراير 2020 - 18:44

كتب : FilGoal

استاد القاهرة في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما

كشف محمد مرجان المدير التنفيذي لـ الأهلي رفض الجهات الأمنية إقامة لقاء المارد الأحمر وصن داونز الجنوب إفريقي على استاد القاهرة.

الأهلي يواجه صن داونز في الـ 29 من شهر فبراير الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حسبما أعلن النادي عبر موقعه الرسمي.

وقال محمد مرجان: "اتحاد الكرة أبلغنا برفض الأمن لطلب الأهلي بإقامة لقاء صن داونز على استاد القاهرة".

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وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "اتحاد الكرة أخطرنا بإقامة اللقاء يوم 29 فبراير على استاد السلام بحضور 10 ألاف متفرج".

وتابع "سنعيد طلبنا من جديد بإقامة اللقاء على استاد القاهرة. مصممون على ذلك وواثقون من قدرة الأمن على تأمين اللقاء بشكل طبيعي".

وأشار "الأمن يقدر بشكل طبيعي على تأمين اللقاء وإخراجه بشكل مميز، والدليل على ذلك تأمين الحفل الأخير الذي أقيم في استاد القاهرة".

وأتم "نرغب في اللعب على استاد القاهرة، والأمن يُقدر بكل تأكيد أهمية اللعب هناك. سنكرر نفس طلبنا مرة أخرى".

وأسندت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولية إدارة لقاء الأهلي وصن داونز إلى الحكم الكونغولي جون جاك ندالا.

وأدار ندالا مباراة لـ الأهلي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم وانتهت بالتعادل 1-1 أمام بلاتينيوم الزيمبابوي في دور المجموعات، وهي المباراة الوحيدة التي أدارها للأحمر في بطولة إفريقيا.

بينما تعادل صن داونز أمام الوداد المغربي بلا أهداف في المغرب مع الحكم الكونغولي.

ولعب صن داونز مباراتين بشكل عام مع الحكم الكونغولي، انتصر مرة أمام لوبي ستارز بهدفين مقابل هدف، وتعادل مرة أمام الوداد.

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