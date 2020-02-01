إثارة الـ 103 دقيقة.. الأهلي يُفرط في صدارته ويضع نفسه أمام الثلاثي الناري

فرط الأهلي في صدارة مجموعته، بعدما فشل في الحفاظ على انتصاره أمام الهلال السوداني حتى الدقائق الأخيرة من الجولة الحاسمة في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي تعادل أمام الهلال السوادني بهدف لكل فريق في الجولة السادسة من دوري أبطال إفريقيا.

هدف الأهلي جاء عن طريق محمد مجدي "أفشة" مع انطلاق الشوط الثاني، قبل أن ينجح الهلال في تحقيق التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة عن طريق عبد الرزاق عمر.

هدف تعادل الهلال القاتل حرم الأهلي من صدارة المجموعة، ليتركها للنجم الساحلي الذي انتصر بثلاثية أمام بلاتينيوم.

وينتظر الأهلي مواجهة الترجي التونسي أو مازيمبي الكونغولي أو صن داونز الجنوب إفريقي، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المواجهات المحتملة للأهلي🦅 في دور ربع النهائي من دوري الأبطال 🐘#في_إفريقيا pic.twitter.com/vR2exRb2LZ — FilGoal (@FilGoal) February 1, 2020

وشهدت المباراة أحداث شغب من بعض من جماهير الهلال تسببت في إيقاف المباراة لـ 10 دقائق.

video:3

البداية

فايلر اعتمد على أيمن أشرف كظهير أيسر بدلا من علي معلول، ليظهر في خط الدفاع بجانب رامي ربيعة وياسر إبراهيم مع مشاركة محمد هاني ظهير أيمن.

مروان محسن قاد هجوم الأهلي وخلفه الثلاثي حسين الشحات ومحمد مجدي "أفشة" وجونيور أجايي.

أيمن أشرف ظهيرا أيسر بدلا من على معلول وأفشة يعود للتشكيل الأساسي ضد الهلال السوداني #السبت_الكروي pic.twitter.com/rHTUulAfWN — FilGoal (@FilGoal) February 1, 2020

على الجانب الآخر غاب محمد دراج عن تشكيل الهلال بسبب الإصابة.

الثنائي عماد محسن ووليد الشعلة قاد هجوم الهلال مع رباعي الوسط نصر الدين الشغيل وأبو عقلة عبد الله وسليم محمد ومحمد مختار "بشة".

إليكم تشكيل الهلال السوداني لمباراة الأهلي المصيرية #السبت_الكروي pic.twitter.com/OODZsCajGN — FilGoal (@FilGoal) February 1, 2020

الإثارة لم تظهر مبكرا على عكس البطاقات الصفراء التي ظهرت مرتين في أول 5 دقائق.

وابل من البطاقات الصفراء

مروان محسن سقط في الدقيقة الثانية بعد تدخل قوي من السموأل ميرغني مدافع الهلال، ليحصل الأخير على بطاقة صفراء.

بعدها تدخل أيمن أشرف في كرة مشتركة مع جمال سالم حارس مرمى الهلال، ليحصل ظهير أيسر الأهلي على بطاقة صفراء في الدقيقة الرابعة.

ظهور الأهلي داخل منطقة جزاء الهلال ظهر عن طريق حسين الشحات ومروان محسن، ولكن لم تظهر الفرص الحقيقة على مرمى الفريقين.

وفي الدقيقة 24 حصل أليو ديانج على بطاقة صفراء بعد تدخل على لاعب وسط الهلال.

واستمرت البطاقات الصفراء في الظهور، ليحصل نصر الدين الشغيل على بطاقة صفراء جديدة بعد تدخل على أيمن أشرف مع مرور نصف ساعة من المباراة.

البطاقة الصفراء الثالثة للهلال ظهرت في الدقيقة 42 بعدما حصل سليم محمد على بطاقة صفراء بعد تدخل على ديانج.

45 دقيقة أولى لم تشهد فرص تذكر، ولكنها شهدت 5 بطاقات صفراء.

بوووووووم

الفرصة الأولى جاءت عن طريق الهلال بتسديدة من محمد مختار من داخل منطقة الجزاء، ولكن تسديدته جاءت أعلى مرمى الشناوي.

ولكن رد الأهلي جاء بأفضل طريقة ممكنة لينجح في هز شباك الهلال.

أفشة يكسر نتيجة التعادل ويهز شباك الهلال في الدقيقة 48.

تمريرة رائعة من عمرو السولية لـ حسين الشحات المتوغل داخل منطقة جزاء الهلال، قبل أن يرسل عرضية أرضية لـ أفشة الذي حولها داخل الشباك.

هدف أفشة هو الأول له بقميص الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهو الأول للمارد الأحمر في ملعب الهلال.

محمد مجدي أفشة يفتتح سجله التهديفي في إفريقيا 🐘 ⚽️سجل هدف ً🎯صنع هدفين#السبت_الكروي pic.twitter.com/AWqmI5YRfZ — FilGoal (@FilGoal) February 1, 2020

صانع ألعاب إنبي وبيراميدز السابق صنع مرتين لـ الأهلي في دوري الأبطال، قبل أن ينجح في التسجيل لأول مرة.

video:1

الأهلي سيطر على دقائق ما بعد الهدف الأول مستغلا حالة أفشة الجيدة جدا.

وكاد أفشة أن يعزز تقدم الأهلي في الدقيقة 64 من ركلة حرة إلا أن حارس مرمى الهلال تصدى لها.

ودفع فايلر بـ وليد سليمان بدلا من أفشة، كتغيير أول لـ الأهلي في الدقيقة 68.

أحداث مؤسفة

وقرر المغربي رضوان جيد حكم لقاء الهلال السوداني والأهلي إيقاف اللقاء بين الفريقين، بعد اقتحام جماهيري في الدقيقة 74.

وأوقف الحكم المباراة بعد إلقاء مقذوفات من بعض من جماهير الهلال على لاعبي الأهلي.

الأمر لم يتوقف عند إلقاء مقذوفات، بل اقتحم بعض من جماهير الهلال لأرضية الملعب في محاولات للتعدي على حكم المباراة.

وانتشرت قوات الأمن داخل ملعب الجوهرة لتحمي طاقم الحكام ولاعبي الأهلي.

أحداث مؤسفة بعد اقتحام الجماهير لملعب المباراة #في_إفريقيا pic.twitter.com/A4LaBdOHrF — FilGoal (@FilGoal) February 1, 2020

واستأنف الحكم المباراة بشكل طبيعي بعد توقف لمدة 10 دقائق.

video:2

فرصة لا تصدق وهدف يقلب الطاولة

ودفع فايلر بـ كهربا بدلا من أجايي في الدقيقة 87، كتغيير ثان لـ الأهلي.

وأهدر كهربا فرصة لا تصدق لـ الأهلي بعد انفراد صريح من تمريرة متقنة لـ وليد سليمان.

كهربا مر من حارس الهلال قبل أن يسدد خارج المرمى بشكل غريب للغاية.

كهربا يهدر أمام مرمى الهلال الخالي pic.twitter.com/aCFyker17c — FilGoal (@FilGoal) February 1, 2020

فرصة لا تصدق كادت أن تنهي المباراة لصالح الأهلي ولكن ذلك لم يحدث.

وشارك أليو بادجي في الدقيقة 90 بدلا من مروان محسن.

رد الهلال على فرصة كهربا جاء بسيناريو مٌخيف للمارد الأحمر بعدما نجح في هز شباك محمد الشناوي.

عبد الرزاق عمر لاعب الهلال استغل حالة تخبط في دفاع الأهلي قبل أن يحول الكرة في الشباك.

هدف أول لـ الهلال في الدقيقة 90 أشعل المدرجات تماما وقلب موازين المجموعة.

103 دقيقة

توقف المباراة لمدة 10 دقائق بسبب أحداث الشغب، تسبب في استمرار المباراة حتى الدقيقة 100 قبل أن يحتسب الحكم 3 دقائق وقت بدلا من ضائع.

الدقائق الـ 13 الأخيرة شهدت إثارة كبيرة وضغط من الهلال بهدف هز الشباك وخطف التأهل من المارد الأحمر.

ولكن في النهاية التأهل كان من نصيب الأهلي.















































اقرأ أيضا:

الترجي يخسر لأول مرة منذ 456 يوما

سام مرسي يقدم خدمة لـ حجازي

اقتراب تذاكر الأهلي من النفاد في السوبر المصري

صلاح يسجل مرتين وليفربول يتخطى ساوثامبتون

ريال مدريد يهزم أتليتكو في برنابيو

رئيس المقاصة: أمونيكي مدربا للفريق