الأسد يفترس طيور الكناري.. ماني يمنح ليفربول فوزا مثيرا على نورويتش

شارك الأسد والتهم طيور الكناري ومنح فريقه فوزا مثيرا.. هذا ما فعله ساديو ماني نجم ليفربول أمام نورويتش سيتي.

وقبل 30 دقيقة من نهاية مباراة نورويتش سيتي ضد ليفربول في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي، دخل أسد التيرانجا السنغالي ساديو ماني الملعب ليسجل بعدها هدف فوز فريقه في الدقيقة 78.

وعاد ماني للمشاركة مع ليفربول بعد عدة أسابيع من الغياب بسبب الإصابة الذي تعرض لها في مواجهة ولفرهامبتون.

ومنح ماني ليفربول الفوز رقم 25 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليرتفع رصيد الأحمر إلى النقطة 76 نقطة محلقا وحيدا على قمة الترتيب، وتوقف رصيد نورويتش عند النقطة 18 في المركز الأخير.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى من الفريقين وأجرى نورويتش التبديل الأول بشكل اضطراري في الدقيقة 26 بنزول جمال لويز بدلا من سام بيرام الذي تعرض للإصابة.

وأنقذ أليسون حارس ليفربول مرماه بطريقة خرافية بعدما تصدى لانفراد أمام تيمو بوكي في الدقيقة 36.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي ومع انطلاق الشوط الثاني سيطر ليفربول على مجريات اللعب بشكل تام وسط دفاع وتراجع من نورويتش.

ومرر محمد صلاح الكرة إلى نابي كيتا الذي أطلق قذيفة نحو مرمى نورويتش تصدى لها تيم كرول بشكل رائع في الدقيقة 58.

ثم دفاع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بتغيير مزدوج بنزول الثنائي فابينيو وماني بدلا من فينالدوم وتشامبرلين.

ومع استمرار ضغط ليفربول جاء الحل بقدم ساديو ماني الذي استلم كرة طويلة داخل منطقة الجزاء ثم سدد بالقدم اليسرى في شباك تيم كرول.

وظل ليفربول مسيطرا على مجريات اللعب وصاحب الخطورة الأكثر على المرمى في الدقائق المتبقية من المواجهة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.

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