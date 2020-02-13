السوبر الإفريقي - تقرير تونسي يكشف ملامح تشكيل الترجي لمباراة الزمالك

كشفت جريدة الشروق التونسية عن تشكيل الترجي المتوقع لمباراة السوبر الإفريقي ضد الزمالك يوم الجمعة في الدوحة.

وبحسب التقرير، فإن المدرب معين الشعباني ينوي التعويل على قائد الفريق خليل شمام في مكان المصاب عبد القادر بدران في قلب الدفاع.

وبالتالي، يكون تشكيل الترجي المتوقع بحسب التقرير..

حراسة المرمى: معز بن شريفية

الدفاع: سامح الدربالي – خليل شمام – محمد علي اليعقوبي – إلياس الشتي

الوسط: فوسيني كوليبالي – عبد الرؤوف بن غيث – كوامي بونسو

الهجوم: بلال بن ساحة – حمدو الهوني – إبراهيم واتارا

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