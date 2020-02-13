السوبر الإفريقي - تقرير تونسي يكشف ملامح تشكيل الترجي لمباراة الزمالك
الخميس، 13 فبراير 2020 - 21:58
كتب : FilGoal
كشفت جريدة الشروق التونسية عن تشكيل الترجي المتوقع لمباراة السوبر الإفريقي ضد الزمالك يوم الجمعة في الدوحة.
وبحسب التقرير، فإن المدرب معين الشعباني ينوي التعويل على قائد الفريق خليل شمام في مكان المصاب عبد القادر بدران في قلب الدفاع.
وبالتالي، يكون تشكيل الترجي المتوقع بحسب التقرير..
حراسة المرمى: معز بن شريفية
الدفاع: سامح الدربالي – خليل شمام – محمد علي اليعقوبي – إلياس الشتي
الوسط: فوسيني كوليبالي – عبد الرؤوف بن غيث – كوامي بونسو
الهجوم: بلال بن ساحة – حمدو الهوني – إبراهيم واتارا
اقرأ أيضا:
تفاصيل مران الأهلي لليوم الخميس
كيف ساهمت فطنة الجوهري في تتويج الزمالك بسوبر 94