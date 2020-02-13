السوبر الإفريقي - لمجاورة جوزيه والبنزرتي.. كارتيرون يبحث عن رقم تاريخي

يواجه الزمالك نظيره الترجي التونسي في كأس السوبر الإفريقي مساء الجمعة، على استاد الغرافة في العاصمة القطرية الدوحة.

لاعبو الفارس الأبيض سيبحثون عن اللقب الغائب منذ 2003، لكن مدربهم باتريس كارتيرون سيعمل على تحقيق مجدٍ شخصي بدوره.

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