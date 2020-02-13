انتظام علي لطفي وأفشة في المران الجماعي.. عبد الحفيظ وعدلي يسبقان بعثة الأهلي للإمارات

ينتظم علي لطفي حارس مرمى الأهلي ومحمد مجدي أفشة في المران الجماعي المقرر إقامته عصر اليوم الخميس.

ويختتم الأهلي استعداداته لمواجهة المصري المقرر لها مساء غد الجمعة باستاد حرس الحدود (المكس) والمؤجلة من الجولة السادسة.

ويشارك لطفي في التدريبات بعد تعافيه من إجهاد عضلة السمانة والذي اشتكى منه قبل مواجهة طلائع الجيش الأخيرة، إذ خضع لبرنامج تأهيلي مصغر.

أما أفشة فيعود للمران الجماعي بعد انتهائه من تنفيذ البرنامج الاستشفائي للتخلص من الإجهاد العضلي بسبب ضغط المباريات.

وينفرد الأهلي بصدارة الدوري برصيد 42 نقطة بالعلامة الكاملة من 14 مباراة خاضهم الفريق.

وفي سياق آخر من المقرر أن يسبق كل من سيد عبد الحفيظ وسمير عدلي المدير الإداري بعثة الأهلي إلى الإمارات قبل مواجهة الزمالك للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بملعب التدريب وفندق الإقامة.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي إلى الإمارات يوم 17 فبراير الجاري استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر يوم 20 من الشهر نفسه.

ويرأس خالد الدرندلي بعثة الأهلي في الإمارات بتكليف من مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

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