أيمن منصور لـ في الجول: ما فعله الجوهري تسبب في فوزنا بسوبر إفريقيا 94 أمام الأهلي

قبل 26 عاما، كتب الزمالك التاريخ وتوج بأول ألقابه في كأس السوبر الإفريقي، بطولة اكتسبت طابعا خاصا لأنها حُصدت على حساب الغريم التقليدي: الأهلي.

الزمالك بطل دوري أبطال إفريقيا، التقى الأهلي بطل كأس الكؤوس الإفريقية، في مدينة جوهانسبورج الجنوب إفريقية يوم 16 يناير 1994.

FilGoal.com تحدّث إلى بطل تلك المواجهة التي انتهت بانتصار الزمالك بهدف دون رد، وهو مُسجل الهدف بالطبع: أيمن منصور.

المهاجم الأسبق لمنتخب مصر، أطلق قذيفة مدوية في الدقيقة 86، سكنت شباك أحمد شوبير، وكتبت الانتصار للاعبي محمود الجوهري.

يقول أيمن منصور في حديثه لـ FilGoal.com: "تملكنا إحساس أنها بطولة كبيرة، فقد كانت أول مرة يلتقي الفريقان خارج مصر، والجوهري حفزنا بشكل بالغ، خصوصا أن الفوز بالبطولة على حساب الأهلي يكسبها قيمة أكبر".

وأضاف: "استعددنا للمباراة بالسفر مبكرا إلى جوهانسبرج 10 أيام قبل المواجهة. الجوهري جعلنا نعيش أجواء المباراة، وحرص على أن نعتاد نقص الأكسجين".

وأوضح: "تدربنا على الملعب كثيرا خلافا للأهلي الذي سافر متأخرا عنا، كما تدربنا في أجواء مطيرة، وتم شحننا معنويا بشكل ممتاز".

وأكمل: "عكف الجوهري على مناقشتنا في طريقة اللعب والأدوار، والدافع المعنوي لكتابة التاريخ".

وواصل أيمن منصور حديثه: "لطالما وُجد تفاؤل دائم بتسجيلي في شباك الأهلي، ولكن هذه المرة وعلى غير العادة لم أسجل بالرأس، وإنما بالقدم".

وشرح الهدف: "أطلقت أكثر من تسديدة، وإحداها سكنت الشباك، كنت محاطا بـ5 لاعبين من الأهلي دون أي ضغط منهم، لذا اتخذت قرار التسديد".

وأكمل: "إيمانويل أمونيكي كان على يساري، كان ممكنا أن أمرر له، لكنه لم يطلب الكرة، وامتلكت ثقة في التسديد ويقين أنه الخيار الأفضل، وقد كان".

وشدد: "هذا الفوز تحقق بفضل المجموعة كاملة، وليس نجما واحدا. كل أفراد الزمالك كانوا نجوما يومها، بداية من الجوهري، وصولا إلى عمال غرف خلع الملابس".

الزمالك يلتقي الترجي غدا الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة، ويطمح للظفر بكأس سوبر إفريقي جديد.

وعن تلك المباراة يقول أيمن منصور: "أمام الأهلي امتلكنا الدافع للفوز باللقب، وهذا أمر أهم من التدريبات والفنيات، وأطالب به لاعبي الزمالك أمام الترجي، يجب أن يحرصوا على كتابة التاريخ".

وأتم: "أتمنى فوز الزمالك وإسعاد الجماهير، يجب أن يتعاون اللاعبون وأن ينكروا ذاتهم وأن يعودوا بالكأس، لأن هذه البطولة ستكون دافعا للقاءات دوري أبطال إفريقيا، وكذلك السوبر المصري".

اختر التشكيل التاريخي للزمالك

اقرأ أيضا:

المصري: لن نخوض مواجهة الأهلي إلا بشرط

تاريخ الزمالك في السوبر الإفريقي

عبد الحليم يسترجع السوبر الإفريقي 2003

نابولي يقهر إنتر في قلب ميلانو

كوكا يواصل التألق في اليونان