السوبر الإفريقي - مدافع الترجي: لدينا من الإمكانيات لتخطي عقبة الزمالك الذي لا يخيفنا

الخميس، 13 فبراير 2020 - 12:58

كتب : FilGoal

شمس الدين ذوادي - الترجي

يرى شمس الدين الذوادي مدافع الترجي أن فريقه لديه من الإمكانيات لتخطي عقبة الزمالك الذي لا يخيفهم وفقا لتصريحاته.

وتعاهد الذوادي ولاعبو الترجي على العودة بلقب السوبر إلى تونس في تصريحاته لصحيفة الصباح التونسية.

وقال الذوادي في تصريحات للصباح التونسية: "المنافسة على كأس السوبر ستكون على أشدها أمام منافس محترم جدا".

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ويلعب الترجي أمام الزمالك مساء غد الجمعة بالدوحة عاصمة قطر على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وأضاف الذوادي "المهم ألا نستسهل المهمة وندخل اللقاء جيدا ونحافظ على تركيزنا من البداية للنهاية".

وشدد مدافع الترجي "لدينا من الإمكانيات لتخطي عقبة الزمالك الذي لا يخيفنا خاصة إذا لعبنا يوم المباراة على حقيقة إمكانياتنا".

وأتم الذوادي تصريحاته "نعرف جيدا ما ينتظرنا وبحول الله سنعود هذه المرة من قطر مظفرين بكأس السوبر التي يهمنا الحصول عليها قبل مواصلة المشوار في دوري أبطال إفريقيا".

وحقق الترجي لقب السوبر من قبل مرة وحيدة عام 1995 وخسر ثلاث مرات سابقة.

أما الزمالك فحقق اللقب ثلاث مرات سابقة مقابل خسارة وحيدة للقب.

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