إيتو: إقامة السوبر خارج القارة يساهم في شهرة الكرة الإفريقية.. انظروا للمنافسات العالمية

يرى صامويل إيتو أسطورة كرة القدم الكاميرونية أن إقامة السوبر الإفريقي خارج القارة يساهم في زيادة صيت الكرة الإفريقية.

ويأتي ذلك رغم الانتقادات التي وجهت إلى هذه الفكرة بعد فوز الدوحة باستضافة المسابقة لمدة ثلاث سنوات.

وقال إيتو في تصريحات نقلتها صحيفة الشروق التونسية: "إقامة السوبر خارج القارة، يعد أمرا إيجابيا ويساهم في مزيد من الشهرة والانتشار لصيت الكرة الإفريقية".

وأضاف إيتو "بعض البطولات المهمة سارت على نفس النهج ومنها بطولة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، واحدة من أغنى البطولات في العالم والتي تقام بعض مبارياتها في فرنسا حاليا".

وأوضح إيتو "السوبر الإسباني والإيطالي أيضا يتم إقامتهما خارج البلاد، وأرى أنه من الطبيعي أن يسير السوبر الإفريقي على نفس النهج".

وعن مساندته لأي فريق في السوبر الإفريقي قال إيتو: "كإفريقي سأشجعهما سويا، كل ما أتمناه أن يقدما مباراة تليق بسمعتهما".

وشدد إيتو "أتمنى أن تكون جماهير الفريقين مميزة كالعادة لاسيما مع الإقبال الهائل على تذاكر المباراة واستقبال فرقهما في المطار".

وأتم إيتو تصريحاته "إقامة السوبر الإفريقي في الدوحة فائدة مشتركة للكرة الإفريقية ومنظمي كأس العالم 2022، لأن تلك الأحدث التي تستضيفها قطر هي خبرات تراكمية ومفيدة قبل كأس العالم".

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