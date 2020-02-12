السوبر الإفريقي - بن شريفية: اللقب سيكون هدية الترجي لجماهيره في عيد الحب

لا يجد المعز بن شريفية حارس مرمى الترجي التونسي أفضل من لقب السوبر الإفريقي لتقديمه كهدية لجماهير فريقه في عيد الحب.

ويلعب الترجي ضد الزمالك في لقاء السوبر الإفريقي مساء الجمعة المقبل الموافق 14 فبراير في الدوحة.

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وقال بن شريفية لقناة Foot24 التونسية: "لا يوجد أفضل من لقب السوبر الإفريقي لنهديه لجماهيرنا في يوم عيد الحب".

وأضاف "نريد أن ندخل الفرحة على كل الجماهير التونسية وعائلاتنا ومشجعي الترجي".

وأتم تصريحاته "لذلك نحن في حالة تركيز كبيرة للفوز بلقب السوبر الإفريقي وإسعاد الجماهير".

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